A briga do Megabox, Wikileaks na televisão, Napster é relançado na Europa, etc.

A briga do Megabox

Antes de ser fechado, o site Megaupload tinha planos de lançar um serviço que funcionaria como um selo de gravadora. A ideia era usar o Megabox, como seria chamado, para vender músicas de artistas contratados pelo próprio selo do site. Eles receberiam 90% da receita. “Vocês podem esperar vários anúncios do Megabox ano que vem (2012), incluindo contratos exclusivos com artistas que estão muitos dispostos a deixar modelos de negócios ultrapassados para trás ”, disse o fundador do Megaupload, Kim Schmitz, ao site TorrentFreak em dezembro. Até sexta-feira, Schmitz, um milionário alemão conhecido pelo apelido Kim Dotcom, continuava detido na Nova Zelândia, em prisão preventiva. Os EUA pedem a sua extradição, que deve ser julgada no dia 22. Ele deve permanecer preso até o julgamento.

Antes de ser preso, o empresário fez um desafio aberto à gravadora Universal, com quem brigou na Justiça por causa da participação de artistas da gravadora (como Alicia Keys, Will.I.Am e Snoop Dogg) em um vídeo de apoio ao Megaupload. “Eles sabem que vamos competir com eles por meio do nosso próprio negócio musical”, disse ele ao TorrentFreak na época.

Na quinta-feira, dois dos três diretores do Megaupload que também haviam sido presos com Schmitz receberam liberdade condicional na Nova Zelândia.

RENASCIMENTO

Napster volta a operar na Europa

O Napster foi relançado na Europa como serviço de streaming de música. Fundado por Shawn Fanning, ele foi símbolo do início do compartilhamento de músicas na internet. Agora o site concorre com plataformas legítimas como o Spotify. O novo dono, o site Rhapsody, prefere não ressuscitar o nome Napster nos EUA.

REAÇÃO

Sites de download retiram arquivos

Depois do fechamento do Megaupload, sites semelhantes removeram conteúdo ilegal e desabilitaram recursos de compartilhamento de vídeos, músicas e imagens. Entre eles está o 4Shared – site do tipo com maior audiência no Brasil de acordo com a empresa de medição Alexa. O Fileserve e o Filesonic também fizeram uma faxina.

ACTA

Pacto antipirataria é adotado por 8 países

Oito países europeus assinaram na quinta-feira o Acordo Comercial Antifalsificação (Acta, na sigla em inglês). Com a adesão de Finlândia, França, Irlanda, Itália, Portugal, Romênia, Grécia e Polônia, o Acta agora conta com o apoio de 16 países. Manifestantes e hackers fizeram protestos na Polônia contra a adesão do país.

TROCO

Anonymous publica catálogo da Sony

O grupo hacker Anonymous publicou uma lista com links para o download do catálogo de músicas da Sony dos últimos onze anos. Alguns filmes produzidos pelo empresa no período também foram disponíveis. A lista foi uma das diversas reações do grupo na semana passada ao fechamento do site de download Megaupload.

Wikileaks na televisão

Uma emissora de televisão estatal russa comprou os direitos de transmissão de dez episódios do talk-show que será apresentado por Julian Assange, fundador do site Wikileaks. Anunciado esta semana, o programa de Assange The World Tomorrow (O Mundo de Amanhã) promete entrevistar “atores políticos”, “pensadores” e “revolucionários”. Seu objetivo é refletir sobre as mudanças que ocorrem no mundo. Segundo comunicado publicado no site do WikiLeaks, já foram concedidas licenças para transmitir o programa a emissoras de televisão a cabo, via satélite e da rede aberta, com um potencial de 600 milhões de espectadores. O canal russo Russia Today começa a transmitir o programa em março.

ZIP

- O FBI quer monitorar Twitter e Facebook para antecipar atos terroristas e outros tipos de crimes

- Twitter vai censurar posts em certos países. Tweets bloqueados poderão ser vistos no resto do mundo

- Angry Birds chega ao Facebook no dia 14/2

- O brasileiro Mike Krieger, criador do Instagram, foi ao discurso do Estado da Nação de Barack Obama

- No aniversário de SP (25), grupo hacker tirou do ar o site do governo paulista

- 4 bilhões de vídeos são vistos no YouTube por dia. Alta de 25% em 8 meses