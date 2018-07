Facebook no topo do Brasil, Apple na educação, programador condenado à morte e Kodak falida

Facebook é o 1º no Brasil

O Facebook já tem mais audiência do que a rede social mais antiga do Google, o Orkut. Segundo dados da Comscore, em dezembro o Facebook recebeu 36,1 milhões de visitantes únicos, deixando o Orkut, antigo rival e seus 34,4 milhões, na segunda posição.

Em um ano, o número de brasileiros que aderiram ao Facebook aumentou 192%, segundo a empresa, enquanto o Orkut cresceu 5%. Em um estudo de outubro, a Comscore indicava que o Brasil fazia parte do grupo de sete países — China, Japão, Coreia do Sul, Vietnã, Polônia e Rússia — em que o Facebook ainda não era líder.

“O rápido crescimento do Facebook no mercado brasileiro certamente foi uma das evoluções mais interessantes de 2011″, disse Alex Banks, gerente da Comscore para o Brasil. O cálculo do instituto de medição não considera acessos em lan houses ou por celulares.

O Twitter aparece em quarto lugar no ranking de redes sociais mais acessadas no País, com 12,4 milhões (alta de 40% em um ano). O jovem Google Plus está em sexto (4,3 milhões) e o Tumblr, em sétimo (4 milhões; alta de 206%). Pessoas entre 15 e 34 anos e aquelas que acessam a partir do Estado de São Paulo formam a maioria dos usuários no Facebook.

Facebook lança aplicativos sociais

A rede social lançou uma nova safra dos chamados “aplicativos para Timeline”. Eles ganharam um espaço fixo no perfil dos usuários destinado ao compartilhamento de atividades relacionadas a temas específicos, como esportes, gastronomia, moda e viagens.

Apple leva livros didáticos ao iPad

Estudantes poderão dispensar as pencas de livros pesados e ir à escola com um tablet. Isso é o que espera a Apple ao lançar o iBooks 2 e selar acordo com editoras norte-americanas. Os livros são vendidos a US$ 15 e tablet é encontrado por no mínimo US$ 500 nos EUA.

Fundador sai do Yahoo depois de reclamações

Um dos responsáveis pela criação do Yahoo em 1995 renunciou ao conselho e deixa de vez a empresa. Jerry Yang anunciou sua saída após ter sido criticado por acionistas desde que recusou uma oferta de compra pela Microsoft de cerca de US$ 44 bilhões durante crise, em 2008.

Programador é condenado à morte no Irã

O iraniano Saeed Malekpou foi preso e condenado à morte no Irã por ofender o Islã. Ele, que morava no Canadá desde 2005, desenvolveu um software para o upload de fotos que, sem saber, foi usado por sites de conteúdo pornográfico. Em nota, o Canadá reprovou a decisão.

A falência da Kodak

A Kodak pediu concordata nos Estados Unidos. Com 130 anos de história, a empresa que criou as câmeras portáteis acumulava um prejuízo grande demais para a empresa. Além de obter

R$ 950 milhões em crédito de bancos, a Kodak quer vender suas 1.100 patentes para conseguir se manter. “É a coisa certa a se fazer para o futuro da Kodak”, disse o presidente executivo Antonio Perez.

