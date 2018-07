O lançamento do iPhone 4S na sexta marca uma aproximação da Apple ao mercado brasileiro. Outros dois produtos da empresa acabam de chegar ao País: a iTunes Store e a Apple TV. O lançamento do iPhone 4S no País ocorreu dois meses depois dos EUA. O iPhone 4S também é o primeiro a ser vendido de maneira direta, através da loja virtual, sem intermédio das operadoras, como acontece nos EUA. O iPhone brasileiro, no entanto, é um dos mais caros do mundo – custa o mesmo que dois iPads. Na loja virtual da Apple ele sai por pelo menos R$ 2,6 mil. Vendido pelas operadoras, há descontos dependendo do plano.

iTunes brasileiro, música em dólar

A loja de conteúdo digital da Apple estreou traduzida para o português no início da semana passada com artistas e filmes nacionais. Cada música custa US$ 0,99 e as compras podem ser feitas com cartão de crédito nacional. O principal artista é Roberto Carlos, além de Chico Buarque e Marisa Monte.

Apple TV conecta a televisão à web

Outro lançamento importante da empresa no País é a Apple TV, uma “set-top box” que

conecta seu aparelho de televisão a recursos como a loja do iTunes, Netflix e YouTube. A Apple TV também conversa via Wi-Fi com o iPhone, o iPod Touch e o iPad. O aparelho custa R$ 399 no Brasil.

A rede da MS

A Microsoft lançou sua rede social na quinta-feira, mas não para concorrer diretamente com o Google+ ou o Facebook. O objetivo da rede, chamada So.cl, é educacional. Segundo a Microsoft, a rede social “foi desenvolvida para dar aos estudantes a possibilidade de se conectar, compartilhar informações úteis rapidamente e construir suas próprias páginas para coletar informações tanto dentro quanto fora da classe”. A proposta é transformar “a web e as redes sociais em uma nova sala de aula”, diz o post no blog oficial que confirmou o lançamento. A rede social por enquanto é um “projeto de pesquisa experimental” e está disponível apenas para estudantes das universidades de Washington, Syracuse e Nova York.

Reconhecimento de rostos no Google+

O Google+ ganhará uma ferramenta que reconhece as pessoas nas fotos. Chamada “Find My Face”, ela permitirá que usuários marquem automaticamente as fotos. A nova função será opcional. Neste ano o Facebook recebeu críticas por ativar um recurso parecido sem permissão dos usuários.

Facebook pode lucrar US$ 1 bilhão

A rede social teve US$ 714 milhões de lucro líquido de um faturamento total de US$ 2,5 bilhões entre janeiro e setembro de 2011, disse o site Gawker, citando fonte anônima. O lucro anual pode chegar a US$ 1 bilhão segundo o site. Se o dado estiver correto, o Facebook terá dobrado o lucro em 12 meses.

Livro de Jobs é o mais vendido

A biografia de Steve Jobs foi o livro mais vendido de 2011 na Amazon, de acordo com a loja online norte-americana. Escrito por Walter Isaacson, o livro foi lançado 19 dias após a morte do cofundador da Apple, em 5 de outubro. A lista da Amazon soma os exemplares vendidos no formato impresso e no digital, que atende os aplicativos de leitura do Kindle. Depois de Steve Jobs, os livros mais vendidos foram Bossypants, da atriz e humorista Tina Fey, e A Stole Life, de Jaycee Dugard, em segundo e terceiro, respectivamente. “Elegemos Steve Jobs como um dos livros no top 10 de 2011. Apesar ter sido publicado em outubro, as vendas foram fenomenais em ambos os formatos”, indicou em comunicado o editor da Amazon, Chris Schluep.

Hermanos rápidos: Argentina terá rede de 100 gigas

Japão, antes e depois

O Google Street View divulgou fotos da destruição provocada pelo terremoto

As buscas do ano

Rebecca Black foi o termo mais procurado no Google em 2011 no mundo. No Brasil, os termos que mais cresceram, do segundo ao décimo colocado, foram BBB 11, ddtank, rebelde, Insensato Coração, concursos 2011, tumblr, Brasileirão 2011, Enem 2011 e Cordel Encantado. E em primeiro? Facebook.

