O Twitter apresentou na quinta-feira um novo design das páginas dos usuários. O site terá um novo formato, mais limpo e com várias novas funcionalidades. A principal mudança é que fotos e vídeos anexados aos tweets ficarão visíveis diretamente na timeline – o lugar onde aparecem as mensagens das pessoas que você segue –, assim como ocorre no Facebook.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A nova versão se organiza em torno de quatro novas seções: “Início”, “Conectar”, “Descobrir” e “Conta”.

“Início”, na versão em português, é onde ficam as últimas notícias dos contatos mais importantes. Ao lado esquerdo vão estar o campo para twittar, o “Who To Follow” (quem seguir) e as estatísticas do seu perfil no Twitter. Ao clicar nos tweets, eles se expandem para exibir informações sobre a pessoa que postou a mensagem e detalhes sobre o próprio tweet, como número de compartilhamentos.

A seção “Conectar” é onde “você participa da conversa”, segundo o blog oficial do site. Nela, ficam organizadas as interações dos outros com você: quem o seguiu, mencionou, retweetou ou “favoritou” um tweet seu.

“Descobrir” é a local onde o Twitter indica conteúdo. As indicações variam conforme seus posts, as hashtags utilizadas e sua geolocalização.

Por fim, o perfil fica reorganizado. Na parte superior há uma barra com sua foto e informações. Abaixo, sua timeline. À esquerda, informações sobre seu perfil (seguidores e seguidos e tweets favoritos) e perfis parecidos com você.

Na web, as mudanças chegarão gradualmente a todos nas próximas semanas. Porém, quem tiver os aplicativos (tanto o do Twitter quanto o de seu “irmão” TweetDeck) em seus aparelhos móveis, como iPhone iOS e Android, já poderão experimentar as funcionalidades.

Outra novidade é que a partir de agora é possível incorporar os tweets em blogs e sites. Até então, para reproduzir um tweet era preciso cortar a imagem exibida no computador. O processo ficou mais fácil – e lógico. Bastará incluir um código, como é feito com vídeos do YouTube. E será possível retwittar, marcar como favorita ou responder a mensagem direto no tweet incorporado (a ferramenta abre uma janela pop-up). É possível ainda editar a formatação tweet. A funcionalidade já está disponível.

E-books sob suspeita

Uma agência reguladora da União Europeia e o Departamento de Justiça dos EUA investigam se a Apple ajudou as cinco maiores editoras de livros a aumentar os preços dos e-books ilegalmente quando lançou o iPad e sua loja de livros digitais em 2010.

A loja da Apple foi a primeira a permitir que as editoras definissem livrementne o preço dos seus e-books aos consumidores. Até então, as editoras definiam o preço de catálogo e as lojas decidiam qual o valor de venda aos seus consumidores.

“A Comissão Europeia preocupa-se que essas práticas possam violar as regras antitruste, que proíbem carteis e práticas comerciais restritivas”, disse a agência em comunicado.

Dar às editoras o poder de definir os preços de varejo pode ter restringindo a concorrência entre livrarias online, já que retira o poder de lojistas de oferecer preços menores.

Desde o acordo da Apple com as editoras, diversas outras livrarias online, como a Amazon, também mudaram o seu modelo de negócio, possivelmente para assegurarem os direitos de venda de e-books populares.

A investigação da União Europeia tem como alvo as editoras Hachette Livre, a Simon & Schuster, a Penguin e a MacMillan.

A Apple não quis comentar o caso. Já as editoras disseram que vão cooperar com a investigação, mas acreditam que não violaram nenhuma lei. Nos EUA, a Apple também enfrenta uma ação coletiva na Justiça. / AP

A Apple inaugurou uma loja em um ponto turístico de Nova York, a estação de trem Grand Central. A loja fica no mezanino, de frente para o saguão principal, e tem 2.140 m². A Apple arrendou o espaço por dez anos, pagando US$ 1.937 o m², menos que a média cobrada pela empresa que controla o local. O contrato será investigado. Veja fotos:

Lançamento

O iPhone 4S começa a ser vendido na sexta, 16, no Brasil. Desta vez a Apple venderá o aparelho diretamente em seu site, com modelos desbloqueados incluindo de versões anteriores. Os preços não tinham sido divulgados até sexta. Na Tim, o 4S custará de R$ 1,9 mil a R$ 2,5 mil.

Artista faz estátua de Steve Jobs

O escultor húngaro Erno Toth fez uma estátua de Jobs (ainda a ser finalizada) encomendada por uma empresa de software.

O criador e sua criatura

Uma falha de privacidade no Facebook permitiu que fotos privadas fossem vistas por qualquer um. Os autores da descoberta publicaram supostas fotos particulares de Mark Zuckerberg para chamar a atenção para o problema, que logo foi corrigido

2011 nas redes

O Facebook publicou os assuntos mais comentados no ano no mundo e no Brasil. Por aqui, o ranking começa com o líder UFC, o campeonato de lutas mistas que teve sua edição no País em agosto. A lista segue com Vasco (2º), morte de Amy Winehouse (3º), morte de Osama Bin Laden (4º), Flamengo (5º), Exaltasamba (6º), Corinthians (7º), Slipknot (8º), PlayStation 3 (9º) e Ronaldinho Gaúcho (10º).

iPapa acende árvore com tablet: Para acender as luzinhas de Natal da maior árvore natalina eletrônica do mundo, o papa Bento XVI deslizou seu dedo santo em um Sony S. Em agosto deste ano, ele usou o tablet para inaugurar o Twitter do Vaticano

Netflix poderá ser acessado no Xbox

Usuários brasileiros do Netflix podem acessar o serviço de streaming pelo Xbox 360, da Microsoft desde quarta-feira. Também será possível usar movimentos corporais para controlar a navegação do serviço usando o Kinect. Segundo a Netflix, a transmissão via Xbox adaptará a qualidade da imagem à largura da banda disponível. Para acessar o serviço pelo Xbox 360, os usuários do Netflix precisarão ser assinantes da Xbox Live Gold, fazer a última atualização lançada pela Microsoft e baixar o aplicativo do Netflix no Xbox Marketplace.

Vostu paga à Zynga e muda jogos

Depois de meses de briga judicial em torno da autenticidade de seus games, a americana Zynga, dona de CityVille, e a brasileira Vostu, dona de MegaCity, chegaram a um acordo. A Vostu fez um pagamento em dinheiro à Zynga, cujo valor não foi divulgado, e alterou características em quatro de seus jogos.

A Zynga havia processado a Vostu tanto na Justiça dos EUA quanto na do Brasil alegando que os games da brasileira, em especial MegaCity, Café Mania, Pet Mania e Vostu Poker, eram cópias de CityVille, CaféWorld, PetVille e Zynga Poker.

*Atualizado às 15h43 da segunda-feira, 12.

—-

Leia mais:

• Link no papel – 12/12/2011