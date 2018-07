Occupy inspira continuação de BioShock, Tamagotchi faz 15 anos e lente projeta tela diante dos olhos

Cenário de Bioshock Inifinite é uma cidade flutuante

Occupy vira referência para Bioshock

Ken Levine, diretor de criação do Irrational Games, estúdio de Boston que está desenvolvendo BioShock Infinite, foi aos protestos do movimento Occupy para pesquisar. O próximo título da série BioShock será lançado em 2012. O BioShock Infinite se passa em 1912, na cidade fictícia de Columbia, que flutua no céu dos EUA e na qual duas facções políticas – o Vox Populi, de esquerda, e o grupo Founders, de direita – disputam o controle.

“Foi fascinante ver que o conflito do jogo terminou de certa forma reencarnado em nossa era”, disse Levine, que mostrou partes do game à imprensa meses antes de os protestos começarem em Wall Street.

Grupos políticos como o ultraesquerdista Baader-Meinhof, ativo na Alemanha nos anos 70 e 80, e o Know Nothings, facção política norte-americana que combatia a imigração na metade do século 19, serviram de inspiração para o jogo.

Quando os protestos do Occupy Wall Street irromperam, Levine aproveitou para ver uma manifestação de perto. “Ler sobre esses movimentos nos livros de História é uma coisa. Vê-los acontecendo em tempo real e respirar o ar em que eles transcorrem é outra bem diferente.”

Explore a vista do topo do Copan: Uma foto gigapan no Copan tirada a partir do heliponto do marco paulistano pode ser explorada em um tour de 360° no vr360. com.br/tour 360/Copan.html. Ao entrar no endereço, a vista vai se aproximando a partir desta imagem ao lado do heliponto. Uma vez que aterrissa, você controla a navegação

Um degrau a menos

A ideia de graus de separação entre duas pessoas quaisquer no mundo foi pensada em 1929 e definiu a marca de seis degraus.

Agora um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Milão, na Itália, em colaboração com o Facebook define como 4,74 o número médio de degraus de separação – isso entre dois perfis da rede social e partindo do pressuposto que você conhece todos os seus amigos.

Segundo cálculos feitos pelo Laboratório de Algoritmos Web da universidade, 99,6% dos usuários ativos do Facebook (721 milhões de perfis que formam mais de 69 bilhões de relações de amizades) estão separados por cinco pessoas e 92% deles, por apenas quatro.

“À medida que o Facebook tem crescido com os anos, representando uma fração cada vez maior da população mundial, a rede social se tornou mais conectada. A distância média em 2008 era de 5,28 amigos, enquanto agora é de 4,74”, disse o Facebook em um texto publicado na página da sua equipe de análise de dados na segunda-feira passada.

De acordo com o Facebook, é a maior pesquisa do tipo já realizada porque abrange quase 10% da população do mundo. Também de acordo com os dados da nova pesquisa, um usuário do Facebook tem em média 190 amigos; 50% deles têm mais de 100 amigos, 20% têm menos de 25 amigos e 10% têm menos de 10 amigos.

Tela dentro do olho

Uma equipe de cientistas criou lentes de contato que projetam imagens por uma espécie de tela interna. Por enquanto, o dispositivo tem um só pixel, mas seus criadores o veem como um passo para a produção de lentes com vários pixels que permitam ver informação – como mensagens de e-mail – sem precisar de uma tela diante da pessoa. A lente, criada por pesquisadores da Universidade de Washington (EUA) e da Universidade Aalto (Finlândia), é composta por uma antena que fornece a energia enviada por uma fonte externa e um circuito integrado para armazená-la e transferi-la a um chip transparente de safira que contém um LED (diodo emissor de luz) azul.

Os cientistas afirmaram em artigo na revista Journal of Micromechanics and Microengineering que a lente testada em um coelho não causou dano ao olho do animal.

