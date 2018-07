O fim do Flash, o game que bateu recorde, desenvolvedor da Apple expulso e Office na nuvem

Em celulares, venceu o HTML5

A disputa entre o uso do Flash ou do HTML5 em dispositivos móveis chegou a um fim. A Adobe, fabricante do Flash e por isso mesmo principal defensora do formato, anunciou que não vai desenvolver mais o Flash Player para celulares. “O HTML5 é agora compatível com a maioria dos aparelhos móveis, em alguns casos exclusivamente”, escreveu Danny Winokur, vice-presidente da empresa. A polêmica entre os padrões se estendeu por anos. A Apple sempre defendeu o HTML5 para a criação de aplicativos e sites. Tanto que o iPhone e o iPad não têm o Flash Player.

Apple expulsa desenvolvedor

O desenvolvedor Charlie Miller não pode mais fazer apps para iPhones e iPads. Ele foi expulso pela Apple após publicar no YouTube um vídeo em que mostra como baixar programas capazes de controlar aparelhos infectados. Miller criou uma ferramenta de monitoramento do mercado de ações chamada InstStock, que se conecta a um servidor controlado por ele após ser instalado em um iPhone ou iPad. Assim, ele obtinha o controle completo de um aparelho. O aplicativo foi colocado na App Store e baixado por centenas de pessoas. O caso foi embaraçoso para a Apple, pois demonstra que provavelmente o processo de aprovação de apps e verificação de segurança da empresa é falho. A Apple se recusou a comentar o assunto.

Nook 2

A Barnes & Noble lançou a segunda versão do Nook. O e-reader em formato de tablet custará US$ 249 (mais caro que o Kindle Fire, que custa US$ 199). O tablet tem tela de 7 polegadas, vem com 16 gigabytes de armazenamento, aguenta nove horas de reprodução de vídeos e é integrado ao serviço de filmes da Netflix, e ao site de streaming Hulu Plus, segundo o presidente-executivo da Barnes & Noble, William Lynch.

Pacote Office online chega ao Brasil

O Office 365 chegou ao Brasil. O serviço oferece às empresas as ferramentas do Office baseadas na nuvem (como e-mail e programas de mensagens instantâneas) em troca de uma mensalidade. Os preços vão de US$ 6 a US$ 27 mensais por usuário.

Perigoso

39% dos professores brasileiros acham arriscado ser amigo de alunos em redes sociais, segundo pesquisa da Norton divulgada exclusivamente para o Link.

Recorde

O Call of Duty: Modern Warfare 3 foi lançado na semana passada pela Activision Blizzard no Brasil e no mundo. Apenas no primeiro de dia de vendas, o jogo rendeu US$ 400 milhões nos EUA e no Reino Unido.

Páginas no G+

O Google liberou perfis de empresas no G+. A ferramenta de criação de páginas foi lançada na segunda-feira. Agora é possível seguir as postagens de marcas, promover discussões e até fazer um ‘hangout’ com empresas no Google+.

Estamos lá

O Link também estreou a sua página ali. A ideia é postar macetes sobre o G+ e notícias do dia, além de e aproveitar o espaço para estender a discussão que já acontece no Facebook e no Twitter. Adicione a página aos seus círculos.

