DiCaprio investe em app de foto. O ator Leonardo DiCaprio conduziu investimento de US$ 4 milhões na startup Mobli, que desenvolveu um app de compartilhamento de foto para iOS, Android e BlackBerry. FOTO: MARIO ANZUONI/REUTERS

EMPRESAS DESONERADAS

A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, 26, a Medida Provisória 540/11, que desonera a folha de pagamento para empresas de software e tecnologia da informação até 2014. Com a MP, a carga tributária cairá de 20% (que incidem sobre a folha de pagamento) para 2,5% (do faturamento das empresas). “A medida aumentará a competividade da mão de obra brasileira”, explicou ao Link Antonio Gil, presidente da Brasscom (Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação). Nos EUA, a folha de pagamento na área é onerada em cerca de 8%. A mão de obra brasileira custa o dobro da indiana e é mais cara que a Argentina. “Teremos empresas mais competitivas”, diz Gil.

Celulares com Windows da Nokia. Stephen Elop, CEO da Nokia, mostrou na quarta, 25, o Lumia 800 (foto) e o Lumia 710, os primeiros smartphones Nokia com Windows Phone (Microsoft) no lugar do Symbian. FOTO: SANG TAN/AP

Anatel estabelece

novo limite mínimo

Um novo regulamento aprovado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) obriga as operadoras fixas e móveis a oferecerem, a partir de novembro de 2012, 20% da velocidade contratada no momento da conexão e uma média de velocidade de 60% em relação à contratada. A partir daí o porcentual obrigatório aumenta gradualmente. A Anatel também decidiu que as chamadas de telefones fixos para celulares e entre celulares de operadoras diferentes devem ficar 25% 25% mais baratas no prazo de três anos em três anos.

Ciberespaço é tema de conferência em Londres

Amanhã e quarta-feira acontece a Conferência do Ciberespaço de Londres, cuja proposta é reunir governo, indústria e sociedade civil para pensar sobre sobre a proteção e preservação das “enormes oportunidades que o desenvolvimento do ciberespaço nos oferece todos”.

Sony compra Sony Ericsson por 2,55 bi

Para competir com Apple e a Samsung no mercado de smartphones e tablets, a Sony anunciou, na quinta-feira, 27, a compra da Sony Ericsson por 1,05 bilhão de euros (R$ 2,55 bilhões). A intenção é produzir celulares, televisores e tablets conectados entre si.

BRASIL

244 pedidos de remoção de conteúdo foram feitos ao Google.

LÍDER

44% mais smartphones vendidos, e Samsung passou a Apple.

STREAMING

Rdio chega ao Brasil

O Rdio, serviço de streaming criado pelos mesmos fundadores do Kazaa e Skype, é lançado hoje no Brasil. Quem traz a ferramenta para o País é a Oi, que quer valorizar seus planos de internet com pacotes especiais para o acesso às 12 milhões de músicas do catálogo do Rdio.

