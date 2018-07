Memória: morre o criador do Unix e C

O mundo da tecnologia perdeu uma de suas melhores cabeças na semana passada. Dennis Ritchie, criador do Unix e da linguagem de programação C, morreu aos 70 anos.

Conhecido como “dmr”, ele é considerado um dos pais da computação atual – se não fosse por ele, nem Bill Gates nem Steve Jobs teriam moldado o futuro da informática, uma vez que as primeiras plataformas criadas por ambos foram baseadas na linguagem C, desenvolvida por ele.

Nascido em 1941, Ritchie começou sua carreira em 1967, na Bell Labs, logo após receber o diploma de doutor em física e matemática aplicada pela Universidade de Harvard.

Em 1973, ele criou (junto de Ken Thompson) o Unix, sistema operacional que foi a base, décadas mais tarde, do Linux e Mac OS X.

O Unix foi inovador por ser muito barato, compatível com qualquer máquina e permitir a instalação de vários softwares.

“A programação não é só um programa, é um interessante quebra-cabeças para ser resolvido”, dizia.

A linguagem C foi desenvolvida entre o fim da década de 1960 e o começo da década de 1970.

Hoje, é a segunda linguagem de programação mais popular do mundo (e a que tem mais linhas de código escritas). Em código aberto, é a linguagem de programação mais influente da história.

Antes não havia uma forma fácil e acessível de se criar programas de computador compatíveis com qualquer hardware. Não havia nada do tipo. Ninguém sabia que isso poderia ser feito. E ele fez.

“Todos os programadores devem a ele um minuto de silêncio”, postou John “Maddog” Hall, diretor da Linux Internacional, em sua conta no Twitter.

Por suas criações, “dmr” ganhou o prêmio Turing em 1983 e a Medalha Nacional de Tecnologia em 1998, das mãos do então presidente dos EUA Bill Clinton. “Dmr” teve sua morte confirmada por colegas na quinta-feira, 13. (Tatiana de Mello Dias)

‘Hacker Beleza’: Blog do Planalto é invadido

O blog do Palácio do Planalto foi invadido. O ator, identificado como “@DonR4UL, o hacker beleza”, postou uma foto de ato contra a corrupção e uma frase a favor da Lei Ficha Limpa e do voto aberto. A página saiu do ar, mas a situação foi rapidamente normalizada.

Google decide acabar com o Buzz

O Google Buzz sairá do ar nas próximas semanas. O serviço de mensagens que integra redes sociais será descontinuado, assim como o iGoogle – o foco agora é mesmo o Google+. A empresa também acabará com o Code Search, mecanismo de buscas para códigos.

DRM = pirataria

Estudo das universidades de Rice e Duke confirma: o DRM, trava que impede cópias, incentiva a pirataria. Usuários preferem cópias piratas, sem a trava.

Galaxy Tab tem venda proibida na Austrália

Um tribunal australiano proibiu na quinta-feira, 13, a venda da mais recente versão do tablet da Samsung. Foi mais uma vitória da Apple na batalha mundial entre as duas companhias.

A decisão é temporária.

Skype agora é divisão da Microsoft

A MS completou na noite de quinta-feira, 13, a compra do Skype. A aquisição do serviço de conversas online em voz e em vídeo custou US$ 8,5 bilhões. A conclusão veio sete meses depois de a Microsoft ter anunciado o negócio.

