BRASIL

Xbox feito aqui custará R$ 799

A Microsoft anunciou na terça que terá uma fábrica na Zona Franca de Manaus para produzir o Xbox 360. Apesar da queda no preço, o console ainda vai custar mais caro aqui do que nos EUA, onde sai por US$ 199,99 (R$ 368,72).

Falta sócio para o iPad brasileiro

Enquanto isso, o ministro Aloizio Mercadante diz que um dos principais problemas para a implantação da fábrica de iPad no Brasil é a dificuldade de encontrar um sócio brasileiro capacitado. Segundo o ministro, faltam: fornecimento de energia, mão de obra qualificada e parceiros locais. Por isso, segundo o ministro Fernando Pimentel, o tablet nacional poderá vir só em meados de 2012. Mercadante apostava no Natal..

Menos imposto na internet

Já o ministro das Comunicações Paulo Bernardo defendeu a redução dos tributos locais sobre serviços de telecomunicações. De acordo com ele, o ICMS sobre os serviços de internet é, em média, de 33%. “De fato, a carga tributária é muito pesada, é punk mesmo”.

TABLET

Amazon lança seu tablet, o Fire

Baseado em Android, o Kindle Fire custa a partir de US$ 199 e pode forçar baixa no preço dos concorrentes (é menos da metade do iPad e mais barato do que os equivalentes). Ele chega ao mercado dos EUA em 15 de novembro.

AMANHÃ

iPhone 5 e Face no iPad

Amanhã, em um anúncio comandado por Tim Cook, novo CEO da Apple, será apresentada a quinta geração do iPhone e, finalmente, o aplicativo do Facebook para iPad, desenhado em HTML 5. Hoje, para acessar a rede social no tablet, usa-se o app do iPhone.

