O Twitter iniciou uma ação legal contra a agência de publicidade Twittad, que em 2008 registrou a palavra “tweet”. O processo iniciado na Justiça da Califórnia, nos EUA, tem como objetivo anular o registro original e passá-lo para as mãos do Twitter. O termo “tweet”, quem em inglês quer dizer piar ou pio, começou a ser usado por usuários do Twitter para definir os microposts e foi adotado pelo próprio site. As empresas tentaram acordo, sem sucesso, e o caso será decidido na Justiça.

Sátira rejeitada

A Apple baniu da AppStore o aplicativo Phone Story, jogo que faz uma sátira da produção de smarthpones. Fabricado pela provocativa empresa de apps Molleindustria, o game simula a fabricação de um celular a partir da extração de minerais no Congo, do trabalho escravo na China, descarte de lixo eletrônico no Paquistão até chegar ao consumismo de gadgets ocidental. É uma maneira, diz a empresa, de ter no aparelho um lembrete de seu impacto. A Apple, claro, não gostou. Embora tenha sido aprovado, o aplicativo durou apenas quatro dias na App Store. A Apple afirmou que o game viola as regras de criação de apps da empresa. A fabricante relançou o app para Android.

De ouro, mas sem e-mail nem nada

Você pagaria US$ 57 mil por um celular sem acesso à internet, sem e-mail, WhatsApp, Angry Birds, sem GPS e aplicativos? A fabricante dinamarquesa Aesir acha que a elite russa sim. E calcula que seus novos celulares, feitos em ouro maciço de 18 quilates, serão vendidos por US$ 57,4 mil. O modelo foi apresentado em uma conferência de imprensa no início da semana passada em Moscou.

Orelhão no iPhone

Que tal parecer com o Príncipe Charles todas as vezes em que for usar o celular? É isso que a capa para iPhone 4 Ear Case promete. Anatômica, feita de borracha de silicone de boa qualidade, ela causa uma boa impressão e ainda protege o iPhone de possíveis pancadas e arranhões. Só é compatível com o iPhone 4. Custa US$ 13 e é vendida no site www.thumbsupworld.co.uk. Que tal?

YouTube editável

O YouTube anunciou a criação de uma ferramenta que permitirá editar vídeos publicados sem a necessidade de um programa específico. Assim, vídeos já postados poderão ser modificados sem perder a URL original, comentários, nem os vídeos relacionados. A ferramenta permitirá encurtar vídeos, ajustar brilho, contraste e saturação e aplicar filtros.

Vídeos que tenham tido mais de mil visualizações e os que tenham alguma reivindicação de conteúdo não poderão ser modificados, a não ser que sejam salvos em um novo endereço.

Vazamento hollywoodiano

O FBI está investigando um grupo hacker que teria vazado fotos de Scarlett Johansson nua. Eles teriam invadido e-mails e equipamentos de mais de 50 celebridades. A invasão pode ter a ver com o grupo Hollywood Leaks, que recentemente hackeou a conta de um ator que estrelará o musical Rock of Ages, de Tom Cruise, e postou o roteiro do espetáculo, inédito, no PirateBay.

O grupo, que diz expor segredos e informações censuradas do mundo do cinema, divulgou uma lista de números de telefone de diversos artistas, entre eles o da cantora teen Miley Cyrus.

O advogado da atriz afirmou que os autorretratos feitos usando a câmera de um Blackberry são dela mesma.

Social?

O primeiro-ministro inglês David Cameron, que propôs uma censura às redes sociais durante os protestos de Londres em agosto, decidiu entrar no Google+, rede social que exige que seus usuários mostrem a cara para postar.

ZIP

O Google comprou 1.023 patentes da área móvel da IBM. O valor da negociação, fechada na quinta, 15, não foi divulgado.

O PayPal quer ir além da internet e, para isso, instalará terminais em que basta aproximar o celular para pagar a conta.

O Facebook adiou mais uma vez sua oferta pública inicial de ações, chamada IPO, agora planejada para setembro de 2012.

