Nova IFA, com cara de velha: Uma das atrações da feira de tecnologia alemã IFA foi uma TV touchscreen que serve para jogar… Bejewelled. FOTO: Wolfgang/EFE

Um PirateBay que respeita o copyright

Fundadores do PirateBay, os suecos Peter Sunde e Fredrik Neij se cansaram de tanta perseguição da Justiça e criaram um site de compartilhamento de arquivo que está dentro das leis americanas de copyright. O BayFiles segue a mesma linha de outros sites de arquivamento e download direto, como 4Shared, RapidShare e MediaFire.

Editor do ‘Link’ todo dia na Rádio Estadão

A participação do editor do Link, Alexandre Matias, no programa matinal Estadão no Ar, da Rádio Estadão Espn, deixa de ser apenas às segundas-feiras, quando circula o caderno, e passa a acontecer de segunda a sexta. As notícias do mundo da tecnologia e comentários sobre a vida digital vão ao ar sempre às 9h30.

—-

Leia mais:

• Link no papel – 05/09/2011