HACKERS VS FACEBOOK

Cara de um. Operação foi marcada para o dia em que Guy Fawkes, cujo rosto é a máscara do Anonymous, tentou matar o rei Jaime I. FOTO: PAUL HANNA/REUTERS

O anúncio veio na terça-feira, 9: o novo alvo do Anonymous é o Facebook. O grupo divulgou um comunicado em texto e vídeo explicando os motivos de querer destruir a rede social: a invasão de privacidade e o poder acumulado pela organização. “O Facebook vende informações dos seus usuários para agências governamentais e dá acesso clandestino a firmas de segurança para que elas espiem pessoas ao redor do globo”, disse o grupo.

Os hackers teriam escolhido até o dia, 5 de novembro, data histórica em que Guy Fawkes, especialista em explosivos, tentou acabar com a vida do rei protestante Jaime I em 1605. A operação foi divulgada com a conta @OpFacebook no Twitter. Dois dias depois, porém, a conta oficial do grupo no Twitter negou: “não estamos por trás da Operação Facebook. Não é nosso estilo”. O coletivo admitiu, contudo, que os responsáveis pela OpFacebook podem ser membros independentes do grupo.

TWITTER MAIS ENCORPADO

O Twitter lançou duas novas abas para melhorar a visualização dos tweets. A primeira (@seu-username) oferece um resumo da atividade relativa ao usuário da conta: nela, é possível ver quando alguém o menciona, reproduz algum dos seus tweets ou marca como favorito as mensagens escritas por ele, assim como seus novos seguidores. A outra novidade (Activity) é uma guia que organiza as publicações das pessoas que o usuário segue e dá informação sobre seus tweets favoritos, seus retweets e seus seguidores. As mudanças aconteceram poucas horas do Twitter lançar um serviço que permite aos usuários compartilhar imagens diretamente de seu computador ou de um dispositivo móvel.

MAÇÃ E PETRÓLEO

A Apple ultrapassou a petroleira Exxon Mobil e se tornou na quarta-feira, 10, a empresa mais valiosa dos EUA. Foi a primeira vez que a empresa ficou no topo após o fechamento das bolsas.

Nokia anuncia o fim do Symbian

A Nokia anunciou o fim do sistema operacional Symbian, que durante anos esteve entre os sistemas móveis mais usados no mundo. A empresa finlandesa planeja parar de vender aparelhos baseados no sistema operacional criado por ela nos Estados Unidos e no Canadá até o começo do ano que vem. A decisão foi tomada para que a empresa possa focar apenas nos smartphones com Windows Phone, a aposta da Nokia.

Games chegam ao Google+

O Google confirmou que sua rede social também terá games. A nova página do Google+ permitirá que usuários acessem jogos de desenvolvedores parceiros e acompanhem as atualizações de seus amigos sobre games. Segundo um post no blog oficial da empresa, a ideia é que os jogos não “poluam” o stream de atualizações da rede social e que os usuários apenas interajam com eles quando quiserem. Por isso, uma página foi criada especificamente para abrigar atualizações, convites e interações de aplicativos de games. Inicialmente, o Google irá oferecer 16 games de desenvolvedores parceiros, como Angry Birds, Bejeweled, Poker da Zunga, Bubble Island e Sudoku.

TABLET.BR

25 empresas já querem produzir tablets no Brasil, como Apple e Motorola.

O PC FAZ 30 ANOS, MAS…

“Meu computador principal agora é um tablet”, diz Andy Grove, empresário que ajudou a programar o primeiro computador pessoal.

—-

