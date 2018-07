O ORKUT (AINDA) NÃO MORREU

Na mesma semana em que várias pessoas pediam convites para o Google+, o Google lançou o vídeo “Orkut não para de crescer” (procure assim no YouTube), em que alardeia o potencial da rede para anunciantes em busca de contato com o público. Números: 40% dos brasileiros estão no Orkut. O número de brasileiros no Orkut é igual à população do Canadá: 30 milhões.

VIÉS

Os partidários da presidente argentina, Cristina Kirchner, têm seu próprio Google: o BusKador, ferramenta de busca que rastreia só notícias em meios de comunicação governistas. O site, porém, não foi idealizado por um militante. Pedro Ylarri, seu criador, afirmou que tudo surgiu de uma piada. Ele trabalha em um jornal crítico ao governo, o Perfil.

INOVAÇÃO

Repórter do caderno de Economia do Estadão e dono do blog que leva seu nome no site do Link, Renato Cruz lança O Desafio da Inovação, seu terceiro livro. “Inovação é diferente de pesquisa e desenvolvimento”, ele explica. “Como definiu Geoff Nicholson, inventor do Post-It, pesquisa é transformar dinheiro em conhecimento, e inovação é transformar conhecimento em dinheiro. São processos bem diferentes; a inovação acontece na empresa.” O jornalista relaciona o novo livro com o anterior, TV Digital no Brasil: “O processo de definição do padrão de TV digital é um bom exemplo. O Ginga, software de interatividade, é um caso de sucesso da pesquisa brasileira, mas não de inovação, pelo menos por enquanto, já que não conseguiu conquistar espaço no mercado.”

O Desafio da Inovação – A Revolução do Conhecimento nas Empresas Brasileiras. Ed. Senac, R$ 42,90.

Japão: com a ajuda de robôs

Este é o Robovie R3, mostrado na feira Robotech, em Tóquio, que aconteceu na a semana passada e onde foram mostrados robôs que podem ajudar na reconstrução do Japão.

