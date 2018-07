Skype dentro do Facebook

O Facebook mais uma vez reafirma a sua missão de reunir toda a comunicação online do usuário dentro de seu sistema. Na quarta-feira, 6, Mark Zuckerberg anunciou dois novos serviços: o bate-papo em grupo e o chat em vídeo, o último desenvolvido com o Skype.

Na ocasião, o CEO chamou a atenção para dois números: 750 milhões de usuários e 4 bilhões de compartilhamentos por dia. Essa dimensão, à que o Facebook já está acostumado, se mostrou especialmente importante para o Skype, que agora vê a oportunidade de ter seu serviço de voz via IP usado por toda base de usuários do site.

A ferramenta de chamadas em vídeo está incorporada dentro do bate-papo da rede social. Para que o serviço funcione, é preciso baixar um plug-in no navegador – o Facebook fará isso automaticamente quando o recurso for usado pela primeira vez. E é só. Basta abrir uma janela de conversa e clicar no ícone de vídeo. Não há necessidade de ter conta no Skype, nem de assinar novos termos de uso, já que os dados usuários não saem do Facebook.

Segundo Rodrigo Schmidt, engenheiro de software brasileiro há três anos na rede social, que participou do desenvolvimento de ambas as ferramentas, esses eram recursos muito pedidos pelos usuários e a ideia do Facebook era tornar mais dinâmica e natural a formação de grupos de contatos e a interação entre amigos. “Os lançamentos parecem simples, mas são fundamentalmente importantes. Você está a um clique de falar em vídeo com as pessoas que importam para você e que estão dentro da rede social”.

O design do bate-papo também mudou: uma barra lateral organiza os contatos de acordo com a frequência em que se conversam dentro do site. (Carla Peralva)

Errata: A diferença entre gratuito e livre

No artigo “Ataque não: protesto”, de Richard Stallman, publicado na segunda, 4, na pág. 3, há dois erros de tradução. O termo “non-free software” foi traduzido equivocadamente como não-gratuito, quando a tradução adequada é não-livre ou proprietário. Dessa forma, o penúltimo parágrafo do texto fica assim: “Dei início ao movimento do software livre com o objetivo de substituir o software proprietário que controla o usuário por programas livres que respeitem a liberdade.”

‘Há espaço para várias redes sociais’

Eric Schmidt, presidente do conselho do Google, diz crer que há espaço para redes sociais coexistirem e que está aberto a cooperações com Facebook e Twitter. Mas, nesta semana, o Google bloqueou app que transfere fotos do Orkut para o Facebook alegando que não permite ferramentas automáticas de retirada de conteúdo do site. O criador do app disse que o recurso é manual. Dias antes, Facebook havia bloqueado app que exportava contatos do Facebook para o Gmail.

Preço: 50 pila

A ideia da campanha “Foo Fighters 50 pila” é realizar uma apresentação da banda no Brasil financiada pelos próprios fãs. Os organizadores Rafael Ziggy e Bruno Mendonça estão usando o Twitter e o Facebook para mobilizar fãs, conseguir um “sim” do quarteto e, então, montar um show com custo menor que o valor médio pago por espetáculos de grande porte, completamente patrocinado por “crowdfunding”.

Câmera especial para foto espacial

Câmera fotográfica com resolução de 1 bilhão de pixels foi desenvolvida pela Agência Espacial Europeia para fotografar em detalhes a Via-Láctea durante missão espacial.

—-

