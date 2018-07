PNBL em reforma

A moldura que sustenta o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) do Governo Federal está em reforma. O programa, criado em maio de 2010, não vinha apresentando grandes evoluções e agora sofre mudança estratégica: o Estado deve passar o papel principal para a iniciativa privada, a fim de cumprir suas metas. Assim, a Telebrás participará apenas iluminando e fazendo a gestão da fibra óptica estatal – já existente –, levando em consideração a possibilidade de parcerias com o setor privado para a oferta de internet.

Rogério Santanna foi destituído da presidência da estatal a mando do ministro Paulo Bernardo, por ter opinião contrária à do Ministério quanto à participação da Telebrás no PNBL e culpar publicamente o baixo – e contingenciado – orçamento pela pouca evolução da política.

De um lado, o governo quer cumprir a meta – desenhada pela presidente Dilma Rousseff – de oferecer 1 Mbps a R$ 35 para todo Brasil. Do outro, as operadoras esperam regalias para oferecer o serviço sob as tais condições, como venda casada de telefonia fixa ou TV a cabo; regulamentações mais flexíveis, como a aprovação do PLC 116 (que abre o mercado de TV a cabo para as operadoras de telefonia e tira restrições para o capital estrangeiro) e da terceira revisão do Plano Geral de Metas de Universalização, imposto ao setor de telefonia fixa.

Em meio ao conflito, organizações, como OAB-SP e Idec, se uniram para exigir mais participação popular e defendendo a gestão da internet sob regime público. Com o slogan “Banda Larga é um Direito Seu” o grupo fará um “tuitaço” nesta terça-feira, 21, com a hashtag #MinhaInternetCaiu (“nas mãos das teles”).

“Pouco se sabe sobre os rumos do PNBL, porque o ministro não bota essa discussão publicamente”, diz Veridiana Alimonti, advogada do Idec.

Eduardo Tude, presidente da consultoria Teleco, avalia que, com as mudanças, o Ministério coloca o Plano de acordo com os já feitos nos demais países no mundo, como a Coreia. “Não há verba suficiente. O Paulo Bernardo sabia que não teria jeito. Ou isso ou daqui a 20 anos estaria pior do que é hoje”, diz. / Murilo Roncolato)

Pirata: só 2014

A dúvida do Partido Pirata do Brasil: apressar o processo de tornar o partido oficial perante o TSE e disputar as eleições de 2012 ou amadurecer a ideia e seguir sem pressa e tentar 2014? Por 8 pontos percentuais, o Partido optou por não ter pressa, tendo mais tempo para se organizar, formalizar-se e disputar as eleições em três anos. A intenção de fundar uma versão brasileira do Partido Pirata Internacional surgiu em 2007, na esteira de dezenas de partidos pelo mundo, em defesa da internet livre, contrária à rigidez do sistema atual de direitos autorais, e a favor do software livre e da troca de arquivos online. Os 140 membros se reunirão nesta terça, 21, para definir os próximos passos e organizar o 2º Encontro Nacional ainda em 2011.

Nova busca no Google

O Google agora permitirá buscas por voz e imagens. O sistema já funciona nos celulares com o sistema operacional Android, mas ainda não estava disponível no mecanismo tradicional de buscas na web. A nova funcionalidade servirá para “romper as barreiras entre o usuário e o conhecimento”, disse Amit Singhal, membro da equipe de buscas. O Google terá agora dois ícones na barra de buscas: um microfone, que ativará o reconhecimento de voz e uma câmera fotográfica, para inserir uma imagem para buscar resultados relacionados.

