E na quinta, 12, o site The Daily Beast publicou outra reportagem revelando que o Facebook estava por trás da campanha da Burson Marsteller. A reportagem do site é assinada pelo jornalista Dan Lyons, editor de tecnologia da revista Newsweek e criador do blog Fake Steve Jobs, que fez sucesso há alguns anos se passando pelo fundador da Apple. Em comunicado, o Facebook confirmou ter contratado a empresa, mas negou campanha contra o Google. “Queríamos que um terceiro verificasse que as pessoas não aprovam a coleta e o uso de informações de suas contas do Facebook e de outros serviços no Google Social Circles”, diz o comunicado.

Tumblr cria botão de compartilhar

O Tumblr criou seu botão compartilhar. O novo botão ‘Share on Tumblr’ (compartilhe no Tumblr) pode ser adicionado a qualquer site que publica conteúdo usando um código javascript Usuários do Tumblr então podem publicar o conteúdo de um post ou notícia em suas páginas no Tumblr. Uma diferença em relação a outros sites é que o botão do Tumblr permite ao autor do site escolher como o conteúdo vai ser exibido quando um usuário clicar no botão de compartilhamento. Será possível escolher se o conteúdo do post vai aparecer como um link, uma citação, como um vídeo ou uma foto, por exemplo.

A Makerbot é uma impressora 3D que molda qualquer objeto com uma liga de plástico. “Nós a construímos porque queríamos dar o poder de construir e idealizar objetos para pessoas normais, em suas próprias casas”, explicou ao Link no ano passado o fundador do projeto, Zach Smith.

Para testar os limites do equipamento, a Makerbot está com um artista residente no seu escritório em Nova York. Na semana passada, Kyle McDonald usou o Microsoft Kinect, o controle de movimentos do Xbox 360, para escanear sua própria mão e, com o toque de um botão, mandá-la para a impressão.