MAIS UM CONCORRENTE DO IPAD NO BRASIL

A Motorola lançou na terça, 12, seu tablet Xoom e o smartphone Atrix para o mercado brasileiro e demais países da América Latina. O presidente e CEO da Motorola, Sanjay Jha, veio ao Brasil para o anúncio do lançamento.

Para competir com o iPhone e o iPad, a Motorola construiu dois aparelhos com processadores potentes (dual-core, 2 Ghz no total) para garantir um bom uso do sistema operacional Android – o 2.2 no Atrix e, pela primeira vez em um tablet, o Honeycomb na versão 3.0 no Xoom.

As demais características são relativamente comuns: câmeras frontais e traseiras, bom espaço de armazenamento e telas com boas definições. A marca aposta que , daqui para frente, a distinção entre aparelhos se dará pelo conteúdo. “Tablet não é um hardware, mas um ecossistema”, é o lema ditado pela empresa.

Para o lançamento, a Motorola anunciou parcerias com editoras como Abril e Saraiva, e empresas de entretenimento como a Gameloft. Além disso, a empresa acordou com o Facebook de fazer o anúncio do funcionamento total do Facebook Places (“Locais” aqui no Brasil), embutindo o aplicativo nos dois aparelhos anunciados.

O Xoom e o Atrix têm previsão de chegada às lojas estimada para a última semana de abril.

Os preços variam conforme as operadoras. A TIM venderá o smartphone por R$ 1.920, incluindo o “cardock” (acessório para visualizar o conteúdo do smartphone no carro). A Claro anunciou o Atrix a R$ 599 (com o plano pós “Sob Medida”) e R$ 1.999 (para plano pré-pago). Nenhuma operadora informou o preço do tablet. E a Vivo não respondeu até o fechamento desta edição. / MURILO RONCOLATO

NOTAS

DEPENDENTE

Tablet da RIM recebe críticas

O tablet PlayBook, da Research In Motion, parece ter sido lançado antes da hora certa, além de ser limitado por sua dependência de um smartphone BlackBerry, de acordo com análises feitas antes de seu lançamento na América do Norte na terça.

O principal defeito do Playbook, segundo os meios de comunicação que avaliaram o aparelho, é o fato de ele precisar de um smartphone BlackBerry para acessar uma rede para celulares ou usar a plataforma de mensagens instantâneas da RIM.

NOVA ORDEM

Anúncio da HTC ofusca Nokia

A HTC, quinta maior fabricante mundial de smartphones, lançou o HTC Sensation, aparelho que roda a versão Gingerbread do Android e oferece uma biblioteca de filmes e programas de TV por uma tela ampla e equipado com um rápido processador de 1,2 GHz. Apresentado na terça-feira, o aparelho ofuscou o anúncio da Nokia, que, no mesmo dia, mostrava ao mercado dois novos aparelhos (leia ao lado). O Sensation é a aposta da HTC para competir com o iPhone.

PROPRIETÁRIO

Nokia mostra novo Symbian

Disponível nos modelos o E6 e o X7, a nova versão sistema, atualmente de propriedade da Nokia depois de ter tido o código aberto em 2010, inclui novos ícones, melhorias e um navegador mais rápido para acessar a internet.

ATRASADO

iPhone branco em um mês

Depois de quase dez meses de atraso, os fornecedores da Apple começaram a fabricar iPhones brancos, o que indica que o aparelho poderia ser lançado dentro de um mês, segundo fontes.

CAUSA: IPAD

Cai venda mundial de computadores

As vendas de computadores no mundo tiveram a primeira queda trimestral em um ano e meio de acordo com dados divulgados pela consultoria Gartner nesta quarta, 13. No total, foram comercializadas 84,3 milhões de unidades de desktops, notebooks e netbooks, cerca de 1,1% a menos do que no mesmo período de 2010.

NÚMEROS

54 POR CENTO

foi quanto cresceu a audiência do Facebook no Brasil no primeiro trimestre

19 MI VISITANTES

únicos foi a marca da rede social em março

33,6 MI VISITANTES

únicos teve o Orkut no mesmo mês no País. Os dados são da ComScore

46% DA POPULAÇÃO

brasileira tem acesso à TV digital, segundo a Anatel

102 EMISSORAS

de TV estão operando com a tecnologia digital

1/3 DA RECEITA

de TI no País em 2009 veio do setor de softwares, segundo o IBGE

ZIP

• Em fevereiro, e-books se tornaram a categoria mais vendida da indústria editorial americana

• “Eu, Michael R. Bloomberg, prefeito de NY, proclamo o dia 16 de abril de 2011 como o Dia do Foursquare”

• Os lucros do Google no primeiro trimestre ficaram abaixo do esperado: US$ 2,3 bilhões

• Luiz Eduardo Falco deixará o cargo de presidente da Oi. Não foi divulgado quem vai entrar no lugar dele

• A receita com publicidade na internet nos EUA saltou 15% para US$ 26 bilhões em 2010, registrando recorde

• O Brasil subiu cinco postos no ranking global de tecnologia da informação do Fórum Econômico Mundial

Fun, fun, fun

O videoclipe de “Friday”, da adolescente Rebecca Black, já foi visto 100 milhões de vezes, marca digna de Justin Bieber e Lady Gaga, sempre na disputa de popularidade no YouTube. Comparando, “Baby”, de Justin Bieber, levou dois meses para alcançar a marca de 100 milhões – e hoje beira o meio bilhão. O hit de Rebecca, apenas um mês.

