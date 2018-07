O iPad 2 foi homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o que significa que a Apple já tem autorização para vender o aparelho oficialmente no Brasil. No documento de homologação, o aparelho recebeu a mesma classificação do modelo anterior e foi incluído nas categorias “transceptor de radiação restrita” (no modelo apenas com conexão Wi-Fi) e “estação terminal de acesso” (no modelo com 3G). Ainda não há previsão para o início das vendas oficiais no País – o primeiro modelo do iPad foi homologado no Brasil em agosto de 2010 (a versão 3G) e setembro (modelo Wi-Fi), mas só começou a ser vendido no início de dezembro. Segundo uma pesquisa da GfK, o tablet da Apple é o objeto de consumo mais desejado pela maioria dos brasileiros: 57% dos entrevistados comprariam um iPad se o preço fosse menor.

Depois de ter se afastado para se dedicar à sua startup, Jack Dorsey voltou ao cargo de presidente-executivo do Twitter, empresa que ajudou a fundar. Agora, Dorsey vai acumular cargos: supervisionará o dia a dia do Twitter e vai continuar tocando seu novo empreendimento, o sistema de pagamentos móveis Square.

Hoje é o último dia de Eric Schmidt na chefia executiva do Google. Em janeiro, foi anunciado que Larry Page, cofundador da empresa, vai assumir o cargo de CEO. Schmidt, que está na companhia desde 2001, continuará atuando como conselheiro e executivo, mas, agora, focado em relações comerciais e governamentais.

