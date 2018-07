US$ 315 milhões pelo Huffington Post

A America Online (AOL) anunciou na segunda passada, 7, a compra do site de notícias The Huffington Post por US$ 315 milhões, uma operação que criará um grupo de mídia com base combinada de 117 milhões de visitantes por mês nos Estados Unidos. A companhia afirmou que pagará US$ 300 milhões em dinheiro, mas não especificou como a quantia restante será paga. A cofundadora do HuffPo, como o site é conhecido, Arianna Huffington, ocupará a presidência do recém-formado Huffington Post Media Group. Por meio da aquisição, a AOL afirmou que vai acelerar sua estratégia de oferecer notícias, análises e entretenimento. O novo grupo de mídia deve alcançar 270 milhões de pessoas no mundo, segundo a empresa. A venda do site não agradou aos blogueiros que colaboram, gratuitamente, com o site. Eles se uniram e criaram uma página no Facebook em que pedem a Aryanna Huffington que deixe algum troco para eles. Ela, que tem salário anual de US$ 4 milhões, respondeu apenas que eles deveriam ficar satisfeitos com o fato de que serão mais lidos a partir da fusão. (FOTO: DIVULGAÇÃO)

Google e Facebook de olho no Twitter

Google e Facebook, além de outras companhias, tiveram conversas preliminares com o Twitter sobre a compra da empresa avaliada em até US$ 10 bilhões, afirma reportagem do Wall Street Journal. O valor da negociação chama a atenção, de acordo com fontes não-identificadas mencionadas pelo jornal, uma vez que, em dezembro, logo depois de levantar US$ 200 milhões em capital, o Twitter foi avaliado em US$ 3,7 bilhões. Ou seja, em menos de dois meses, o valor da empresa teria quase dobrado.

Guitar Hero (2005-2010) A Activision Blizzard anunciou que fechará a divisão responsável pelos jogos de música Guitar Hero e demitirá 500 dos seus sete mil funcionários em todo o mundo. A empresa afirma que a decisão foi pautada pela queda na popularidade dos videogames musicais. Em dezembro, a Viacom vendeu a Harmonix Music Systems, produtora responsável pela série de jogos Rock Band, ao grupo de investimento Columbus Nova, e lucrou US$ 200 milhões com a transação.

Drama do plug perto do fim Vice-presidente da Comissão Europeia exibe o carregador universal para baterias de telefone celular baseado no padrão europeu. O formato eleito foi o micro-USB. Ele instou a indústria a acelerar a adoção do padrão.

Smartphone reduz uso de notebook

Os smartphones estão provocando queda no uso dos notebooks . Essa é a conclusão de um estudo divulgado pelo laboratório de pesquisa da Ericsson que analisa o comportamento dos usuários de iPhone e Android nos EUA, na Coreia do Sul e no Brasil. Segundo a pesquisa, o mercado de smartphones no mundo cresceu por volta de 75% em 2010 em comparação ao ano anterior. No Brasil, esse aumento foi de 128%.

Confissão só ao vivo O aplicativo Confession, para iPhone, pensado para ser o primeiro aprovado pela Igreja Católica, propõe “uma avaliação da consciência para cada usuário” e ajuda os católicos no processo de admitir pecados. Tão logo foi lançado, o Vaticano anunciou que não se pode fazer confissões via iPhone e a tecnologia não substitui a presença física quando se admite os pecados a um padre.

Polícia por um dia A polícia da Geórgia lançou game em que o jogador participa de ações como se fosse policial, para melhorar a imagem da instituição.

ZIP

*

Tim Wu, criador do termo neutralidade da rede, entra para a Comissão Federal de Comércio dos EUA.

*

Hackers chineses invadiram redes de cinco multinacionais de petróleo para roubar informações.

*

Wall Street Journal diz que Apple está produzindo novo iPad, com câmera e processador mais forte.

*

E a Bloomberg afirma que vem aí uma versão “mini” do iPhone, para combater o crescimento do Android.

*

Um cabo venezuelano de fibra óptica chegou a Cuba. A conexão lá ficou 3 mil vezes mais rápida.

*

No mesmo dia, caiu o bloqueio na ilha ao blog de Yoani Sánchez e a outros sites críticos ao governo.

—-



