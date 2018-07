História do jogo à mostra. Videogames antigos no Museu do Videogame de Berlim, que abriu na sexta-feira para o público com acervo que tem do Nimrod até os mais recentes consoles.

NOVOS TEMPOS

MinC deixa de usar Creative Commons

A nova ministra da Cultura, Ana Buarque de Hollanda, tem causado rebuliço no meio digital por conta de suas posições mais conservadoras em relação a seus antecessores no cargo. A mudança ficou clara na última quinta, 20, quando o site do MinC deixou de exibir o selo de licença de conteúdo do Creative Commons. A mudança traz insegurança para aqueles que defendem uma legislação de direitos autorais menos restritivas – possibilidade diminuída pela nova ministra, que defende o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD).

ENDEREÇO E TELEFONE

Facebook libera geral e volta atrás

A rede social anunciou no dia 14 que disponibilizaria aos desenvolvedores acesso a dados privados dos usuários, como telefone e endereço. Após quatro dias de muita polêmica, a empresa decidiu voltar atrás.

CHEGOU CHEGANDO

Substituto de Jobs polemiza na estreia

O novo chefão da Apple durante a licença de Steve Jobs, Tim Cook, estreou com polêmica: ao anunciar o balanço trimestral da empresa, Cook aproveitou para criticar tablets de rivais como Motorola e RIM.

DECLÍNIO

Indústria musical fica um terço menor

Segundo relatório da Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI), empresas do setor perderam até um terço de seu valor nos últimos anos. P2P, preços altos e declínio do CD são os principais culpados.

AFINAL

Banda larga na cesta básica

O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, foi à Campus Party para falar sobre os desafios de crescimento do Brasil. Ele comentou principalmente sobre o Plano Nacional de Banda Larga, principal programa de seu ministério. O plano tem prazo final em abril, e o pouco tempo que resta vem sendo utilizado na criação de parcerias entre governo e iniciativa privada, afim de oferecer um produto de custo final ainda menor para o usuário. “Podemos construir um sistema e oferecê-lo a um preço bem reduzido”, afirmou.

WIKILEAKS

Banqueiro admite quebra de sigilo

Em julgamento na Suíça, o ex-banqueiro Rudolf Elmer admitiu ter usado o WikiLeaks para publicar documentos bancários particulares, violando as leis suíças sobre sigilo financeiro. Elmer disse ter colocado as informações no site por causa da recusa das autoridades do país em coibir irregularidades.

ALÔ

203 milhões de celulares é o atual número de aparelhos no País, segundo dados divulgados pela Anatel.