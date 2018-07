CULTURA DIGITAL

Quem quer estagiar no ‘Link’?

Gosta de tecnologia e quer trabalhar na melhor equipe de cultura digital do País? Eis a sua chance: abrimos uma nova vaga de estágio. Basta enviar currículo para rh.redacao at grupoestado.com.br, com “Estágio Link Janeiro 2011” no assunto. E torcer.

Arco-íris no deserto

Oh my god! A repórter Tatiana Dias foi na festa do Mashable em Las Vegas e trombou com o cara do ‘Double Rainbow’.

(FOTO: TATIANA DE MELLO DIAS/ARQUIVO PESSOAL)

CRISE SOCIAL

MySpace demite e está à venda

A rede social americana vai demitir mais da metade de sua equipe nos próximos meses. Fontes junto à empresa afirmam que existe um trabalho para que o deficitário site seja vendido ainda este ano.

BANDA LARGA

Plano de expansão tem verba menor

Apesar de ter requerido R$ 1 bilhão para 2010 e 2011, a Telebrás obteve do governo um orçamento total de R$ 589 milhões. O presidente da estatal, Rogério Santanna, afirma que o valor ainda é suficiente.

RETROSPECTIVA EM TEMPO REAL

