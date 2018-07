O Facebook realizou quarta-feita, 21, sua conferência anual para desenvolvedores em São Francisco. Na F8, o CEO Mark Zuckerberg anunciou funções e aplicativos que vão personalizar a navegação pela web, integrando o conteúdo do Facebook ao de outros sites.

Gostar. Ninguém mais torna-se fã de uma página. Agora você gosta dela. Para receber as atualizações de uma de uma fan page, é só clicar no botão “Like”.

Open graph. Vai espalhar o botão ‘gostar’ pela internet. A nova plataforma permite que os usuários postem informações de sites externos em seu perfil do Facebook sem trocar de página.

De dentro para fora. Com a nova API do Facebook, os sites de conteúdo poderão exibir em suas páginas o que está sendo falado sobre eles na rede social.

De fora para dentro. Os aplicativos sociais vão permitir que os usuários acompanhem o conteúdo de seus sites preferidos filtrado pelo o que seus amigos gostaram ou comentaram.

Rumo ao meio bi. O Facebook ultrapassou os 400 milhões de usuários e cresce mais rápido do que nunca. Ele já é a rede social mais acessada do mundo.

Docs.com. Para competir com o Google Docs, Facebook e Microsoft lançaram um aplicativo que permitirá criar, compartilhar e editar colaborativamente arquivos online do Office 2010.

1000 pessoas já gostam da página do Link Estadão no Facebook, lançada há menos de um mês. Lá dá para acompanhar e comentar as notícias do site.