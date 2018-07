NA ESPREITA

O feitiço contra o…

Mark Zuckerberg teve todos os passos de seu final de semana acompanhados por um paparazzi do Gawker. O site quis confrontar o criador do Facebook com a afirmação dele próprio de que o conceito de privacidade mudou.

GRANDE MUDANÇA

Vídeo tweets

Na semana passada o Twitter liberou por alguns instantes uma função que permitirá que vídeos e fotos sejam postados nos tweets e vistos em sua timeline. Se confirmada, a mudança altera o conceito do site, formado por mensagens curtas.

IMÓVEIS

Apple de mesa

A Apple renovou a linha iMac com novos chips da Intel. O modelo do iMac com monitor de 21,5 polegadas é vendido por US$ 1.199 e a versão de 27 polegadas custa US$ 1.699.

REDES SOCIAIS

Rainha no Flickr

O Palácio de Buckingham lançou uma página da família real britânica no Flickr. O perfil oficial da monarquia traz não só imagens recentes como fotografias e retratos da coleção real.