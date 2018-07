O Google não manipulou resultados de buscas para favorecer seus produtos, disse o presidente do conselho da empresa, Eric Schmidt. O executivo participou de uma audiência do Senado dos EUA sobre possíveis abusos de poder de mercado por parte do Google. Membros do painel antitruste declararam na quarta que o Google se havia transformado em força dominante na internet, e que isso ameaça a livre concorrência.

O Google vem sofrendo acusações de usar sua influência no mercado de buscas para esmagar rivais, como parte de seu esforço para ganhar espaço em negócios correlatos.

Para levar a tocha olímpica

Renato Cruz lança livro nesta terça-feira, 27

Será lançado amanhã, na livraria Martins Fontes (Avenida Paulista, 509), das 18h30 às 21h30, o livro O Desafio da Inovação – A Revolução do Conhecimento nas Empresas Brasileiras (ed. Senac São Paulo), de Renato Cruz, repórter do caderno de Economia do Estado e autor do blog que leva seu nome no site do Link. O livro, que analisa cases brasileiros e o resultados do investimento em inovação, custa R$ 42,90.

ZIP

• Foi lançada na quinta a Appies, plataforma brasileira de criação e distribuição de aplicativos para redes sociais

• As aguardadas diretrizes norte-americanas para reger a neutralidade de rede entrarão em vigor em 20 de novembro

• A Blockbuster, que pediu concordata recentemente, anunciou na sexta seu ingresso no mercado de vídeos em streaming

• O YouTube terá ferramenta que permite converter filmes para 3D, sem a necessidade de fazer o filme com duas câmeras

• O plenário do Senado aprovou nesta quarta a Medida Provisória que zera PIS e Cofins sobre tablets produzidos no Brasil