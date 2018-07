A Rede Social

Disso eu gosto =)

ENTRADA ÚNICA: A partir de agora, feito o primeiro acesso ao Facebook via um aparelho móvel, todos os outros serão feitos automaticamente.

PROMOÇÕES: A Deals, nova plataforma mobile do Facebook, mostra no mapa todas as lojas cadastradas que estão na mesma rua que o usuário.

ANDROID: Os jogos sociais da Zynga, criadora do FarmVille, estarão disponíveis também na plataforma Android. O game de estreia será o Zynga Poker.

Disso eu não gosto =(

PÁGINAS: Um novo e discreto botão permite que o usuário “desgoste” de uma página do Facebook sem sair de seu Feed de Notícias. Clique no “X” disponível no topo de todas as mensagens para achá-lo.

PRIVACIDADE: O Facebook admitiu que alguns aplicativos violaram as normas de privacidade ao transferir informações de usuários para empresas de revenda de dados e prometeu resolver o problema. Os apps terão de apagar os dados transferidos.

Fotos genéricas não atraem. É o concluiu o mais recente estudo de Jakob Nielsen, um consultor de sites e autor de vários livros sobre design e interface. Sua pesquisa de rastreamento do olhar revelou que “imagens grandes com cenas graciosas puramente decorativas” são geralmente ignoradas, enquanto fotos de catálogos ou de pessoas genéricas são também desconsideradas. Mas quando os usuários sabem que a fotografia de uma pessoa é real eles dedicam períodos de tempo mais extensos à imagem. O conselho de Nielsen: boas fotos podem melhorar o valor comercial e aumentar as vendas do seu site.

Tablets só em 2011

LG ELETRONICS: A terceira maior fabricante de celulares do mundo planeja lançar um tablet de 8,9 polegadas baseado na próxima versão do Android. O aparelho será lançado no exterior no início do próximo ano. Ele será o primeiro da empresa no mercado de tablets depois que ela abandonou o plano de lançar um modelo equipado com a versão 2.2 do sistema operacional do Google. O explicação da LG na época foi que era preciso uma versão mais confiável e mais bem adaptada do Android para tablets.

ASUS: A empresa taiwanesa também vai entrar na disputa pelo mercado de tablets já no início do ano que vem. Os computadores Eee Pad com o sistema operacional Windows serão lançados em janeiro. Em abril, virão outros modelos com o Android, do Google. Diferente do iPad, da Apple, o Eee Pad, pode exibir vídeos em formato Adobe Flash, tem uma entrada USB e câmera. A Asus está trabalhando em parceria com a Intel e a Microsoft para criar uma loja online de aplicativos. O preço dos aparelhos ainda não foi decidido.

