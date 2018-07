Tempestade causa queda de servidor ‘de nuvem’ da Amazon e deixa Netflix, Instagram e Pinterest fora do ar

SÃO PAULO – O servidor da Amazon responsável pelo armazenamento de conteúdo na nuvem, baseado na Virginia, nos EUA, sofreu danos por conta das fortes tempestades que assolam a região e causou a queda de serviços como Netflix, Instagram e Pinterest. As informações são da Forbes.

—-

Os problemas com a EC2 da Amazon foi a justificativa usada pelo Pinterest, a rede social de imagens, que ficou fora do ar (a contar da nota via Twitter) a partir das 2h30 desta madrugada.

Netflix e Instagram também tentaram acalmar seus clientes pelo Twitter.

Todos os serviços se normalizaram, exceto o Instagram que ainda aparenta instabilidade. O Netflix, no entanto, está dando dicas para usuários que ainda não conseguiram acessá-lo normalmente.

Atualização (18h14): O Instagram já voltou a funcionar, mas ainda passa por instabilidade.