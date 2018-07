O Google apresentou nesta terça-feira, 7, seu próprio sistema operacional, entrando numa arena habitada pelo Windows da Microsoft, o Mac OS da Apple e o aberto Linux. Seu diferencial é que é todo online e seus softwares não ocuparão espaço no disco rígido, pois, na prática, ele funcionará como um smartphone.

A empresa exibiu um notebook de testes, o Cr-48, com o novo sistema. A partir do seu funcionamento, uma tela se abre pedindo tipo de conexão à internet (Ethernet ou Wi-Fi) e idioma, então o usuário e senha usado no Google e, por fim, tira-se uma foto a partir da webcam. A tela inicial é a do browser Chrome, que agora possui um espaço onde ficam os apps baixados.

Outra novidade apresentada foi o Chrome Web Store, a loja de aplicativos do navegador do Google. O produto é diretamente associado ao Chrome OS, mas funciona em navegadores Chrome instalados em qualquer sistema operacional.

O Chrome OS, no entanto, ainda não está pronto. O sistema tem uma série de bugs a serem corrigidos, assumiu Sundar Pichai, o vice-presidente de gerenciamento de produtos do Google. A empresa fez parcerias com Acer, Samsung e Intel e afirmaram que até o meio do ano de 2011, computadores com o Chrome OS estarão nos mercados (os preços não foram divulgados).

–

As principais empresas de comércio online do País desrespeitam os direitos do consumidor, segundo pesquisa do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec). Com base no levantamento do Ministério da Justiça, que registrou nos últimos seis anos mais de 21 mil queixas contra as dez maiores lojas online, o Idec realizou compras em 14 lojas e, segundo o estudo inédito, “identificou diversas falhas”.

Nove delas (como Amazon, Extra e Submarino) não informam o consumidor sobre o direito de arrependimento – o cliente tem até uma semana para desistir de uma compra sem justificativa. O Submarino ainda exige que o lacre não tenha sido violado. Mas como verificar se o produto está perfeito sem abrir o lacre? Em lojas como Americanas, Extra e Ponto Frio, o pedido não pode ser alterado antes de concluir a compra. Na Americanas, não é possível nem cancelar.

A entrega também é um ponto crítico. O Idec constatou que, na compra no Ponto Frio, o produto não foi entregue no prazo estabelecido – nem 15 dias após a compra.

–

–

Google lança sua livraria digital

O Google também lançou, na segunda, 6, a Google eBookstore, sua loja online de e-books. Com 3 milhões de publicações, a loja passa a disputar o mercado com outras lojas do tipo, como Amazon e Barnes & Noble.

Novo Samsung permite pagamento

A Samsung lançou, nos EUA e no Reino Unido, o celular Nexus S, com a última versão do Android, que permite fazer pagamentos aproximando o aparelho de terminais de leitura.

Sistema de busca inteligente em 2011

–

–

Notebooks superam desktops no Brasil

A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) divulgou um surpreendente número de 2010: com 7,15 milhões de unidades vendidas, os notebooks superaram os desktops pela primeira vez.

Metade dos lares tem um computador

Um levantamento da Nielsen divulgado na semana passada mostra que mais de 50% das casas brasileiras já contam com um computador. O número é quase o dobro do registrado em 2008, de apenas 26%.

Intel irá apresentar novo tablet em 2011

A maior fabricante de processadores do mundo corre atrás de ganhar espaço no mercado de dispositivos móveis. A empresa aposta em novos chips a serem lançados no primeiro semestre.

iPad 2 deve chegar em abril de 2011

O jornal chinês Digitimes revelou que um novo iPad deve ser lançado ainda no começo de 2011. A empresa teria encomendado um lote de até 600 mil novas peças a parceiros na China.

Coreia do Sul quer Facebook seguro

A Comissão de Comunicações do país asiático deu um mês para que o Facebook explique como os dados pessoais são usados na publicidade veiculada no site. O governo local exerce grande controle sobre a rede.

Celular influencia mau comportamento

–

—-

Leia mais:

• Link no papel – 13/12/2010