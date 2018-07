Ler livro impresso é mais rápido:

Uma pesquisa do instituto Nielsen revelou que a leitura em livros impressos ainda é mais rápida do que nos livros digitais do Kindle e do iPad.

Ataque ao YouTube tira onda com Bieber:

Outra vez Justin Bieber foi alvo de esculhambação na web. Seus vídeos no YouTube foram inundados por banners de pornografia e comentários agressivos.

Grupo vai buscar falhas no Windows:

Especialistas em segurança criaram um grupo para achar falhas no Windows, depois que um engenheiro do Google foi difamado por divulgar uma brecha.

Banda larga 3G terá metas de qualidade:

A internet 3G poderá ter metas de qualidade. A Anatel aprovou proposta que estabelece mínimo de 30% da velocidade. O projeto passa por consulta pública.