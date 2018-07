Os campuseiros montaram um servidor que permite a troca rápida de arquivos mesmo que a internet esteja lenta ou caia. Ele conecta os computadores deles, permitindo que um compartilhe arquivos com o outro. São 15 terabytes de arquivos disponíveis, facilmente “baixáveis”. O que muitos chamam de pirataria, os campuseiros chamam de “cultura livre”.

No servidor, há games como Need For Speed, filmes clássicos, como Laranja Mecânia, e novos, como o novo Batman – inclusive em alta definição. Há também teras e mais teras de músicas para baixar, além de seriados, como Lost e Maysa, este último nacional e da Globo.

A figura acima é uma reprodução da tela que dá acesso ao servidor.