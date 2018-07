Aparelho para televisores da BitTorrent acessa biblioteca de PCs e baixa torrents diretamente da TV

SÃO PAULO – A chinesa BBK Electronics lançou em parceria com a BitTorrent um set-top box que executa arquivos baixados de torrents diretamente do PC e baixa conteúdo diretamente do aparelho conectado. O BBK BitTorrent vem com Android 4.0 e é vendido na Europa por 90 euros.

Segundo o TorrentFreak, já haviam caixas multimídias como esta que executava arquivos baixados de torrents, mas este é o primeiro a fazer o streaming wireless diretamente dos clients uTorrent e BitTorrent. O aparelho também é compatível com Vuze e iTunes.

Além disso, é possível carregar arquivos .torrent acessíveis via entrada USB. O set-top box então baixa o conteúdo e pode rodar o arquivo assim que concluído o download. Para fugir do controle legal de países europeus que se esforçam para cercar a pirataria online, o set-top box com Android dispõem de aplicativos de VPN (virtual private network), que permite a navegação anônima.

A empresa só comercializa e entrega o produto a países europeus. Para mais informações, acesse o site.