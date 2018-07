Renato Alban

Especial para o Estado

Veja sete conselhos de instagrammers populares no Brasil para ganhar seguidores e fazer dinheiro na rede social de fotos:

1. Defina o seu público:

os Instagrams de sucesso ou são de famosos ou têm um público definido. Se você não é Neymar ou Anitta, escolha um tema. Páginas de humor, fotos profissionais ou de serviço (dicas de maternidade ou de alimentação saudável, por exemplo) costumam ganhar seguidores rapidamente. A musa fitness do Instagram Marina Iris afirma que fotos de looks não são curtidos na sua página, voltada para dicas de malhação e frases motivacionais. “Eles não procuram dicas de roupas na minha página”, explica. E nada de abandonar o público. Responder comentários e questões é fundamental para conquistar seguidores.

2. Monte boas fotos:

não tire fotos com câmeras profissionais ou exagere na produção. O fotógrafo César Ovalle, por exemplo, só posta imagens de celular. Isso não livra o instagrammer de ser cuidadoso com o cenário e os elementos das fotos. A também fotógrafa Daniella Cabizuca orienta os usuários da rede a procurar sempre por uma boa luz e a não abusar do tratamento da imagem. “Descubra o que você gosta de fotografar”, afirma Daniela.

3. Nada de “me siga que eu te sigo”:

pedir por seguidores é mal visto entre os usuários da rede. Apesar disso, conseguir a atenção de famosos é um excelente caminho para turbinar sua página. A mãe de Valentina, celebridade mirim do Instagram, Larissa Cantagalli, conta que o “boom” do canal foi quando vestiu a garota igual à apresentadora Ticiane Pinheiro. A famosa marcou o post em sua página e o número de seguidores aumentou exponencialmente. O mesmo acontece com o gato Chico, do Cansei de ser gato, que por vezes é fantasiado de algum famoso e o homenageado replica a postagem.

4. Economize nos posts:

conhecida como “overposting”, a prática de colocar muitas fotos por dia afasta seguidores ao invés de atrair. ”Ninguém merece ter a timeline entupida de posts de uma só pessoa em menos de cinco minutos”, diz a musa fitness Carol Buffara. Vale estudar o que as pessoas em quem se espelha postam e estudar o tema para que os posts tenham relevância dentro do seu segmento.

5. Confie nos seus “publis”:

jamais feche posts publicitários com produtos que não confie ou não indique. Essa é a orientação da dona do blog Macetes de mãe, Shirley Hilgert. “Falta a noção para muitos (instagrammers) de que nós nos tornamos pessoas públicas. A gente não pode meter os pés pelas mãos”. Em alguns casos, como o das instamães, a confiança dos seguidores é fundamental para o crescimento do canal. Não vale a pena trocar credibilidade por uma propaganda.

6. Prepare-se para crescer:

tenha em mente que as páginas de Instagram que fazem dinheiro exigem dedicação. As administradoras da página Cansei de ser gato, Stéfany Guimarães e Amanda Nori largaram os empregos mesmo antes de ganhar o primeiro real. “Quando a primeira marca nos procurou e pediu um mídia kit – e não tínhamos -, vimos que era preciso se dedicar de verdade à página”, conta Stéfany. A blogueira Mirela Acioly alerta, no entanto, que não é fácil ganhar dinheiro com blog ou canal do Instagram. Vale prospectar mercado e elencar potenciais anunciantes ou parceiros antes de seguir os passos de Stéfany e Amanda.

7. Fuja da polêmica:

não aposte em posts apelativos para conseguir curtidas. “Já vi muito perfil que quer provocar barracos, com posts polêmicos”, conta a instamãe Shirley Hilgert. O instagrammer deve pensar no longo prazo. As marcas não querem agregar à imagem delas canais polêmicos. “Não apele para a vulgaridade para se tornar famoso”, aconselha a musa fitness Bella Falconi.