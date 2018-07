Batizada de Ingresso Digital, a tecnologia será apresentada amanhã na feira Brasil Promotion. Funciona assim: após comprar o ingresso pelo site, você recebe uma mensagem de texto com um código binário. No dia do espetáculo, festa ou show, basta passar o seu celular na bilheteria digital – sem filas nem papéis.

“O Ingresso Digital é cerca de dez vezes mais barato do que o processo convencional”, disse ao Link Adalberto Luiz Andreoli, responsável pelo software. Na ponta do lápis, segundo ele, um ingresso comum custa cerca de R$ 0,80 para ser produzido, e entre R$ 5 e 15 para ser entregue (somados os custos entrega, bilheteria etc). O Ingresso Digital sai por cerca de R$ 1,50.

O sistema, desenvolvido no Centro de Inovação, Empreendimentos e Tecnologia da USP, é uma versão brasileira da tecnologia M-ticket (Mobile Ticket), que já usada em alguns estabelecimentos do País.

Segundo Andreoli, o sistema do Cietec não tem restrição de operadoras e funciona com vários modelos de celulares. Assim que é comprado, o ingresso é enviado através de SMS em formato binário, código de barras simples, ou 2D. É possível, também, acessar ao ingresso através de WAP.

O sistema já foi testado em eventos de pequeno porte, e será empregado a partir deste mês na Bilheteria Digital de Brasília. A partir de então, estará pronto para ser empregado em larga escala – se o público confiar, é claro.

“A demanda para implantação envolve uma questão cultural, das pessoas se adaptarem. Há o medo, o receio desse tipo de transação”, explica Andreoli. Medo que, para ele, não tem fundamento. Segundo Andreoli, o comprador fica cadastrado – assim, é possível solicitar segunda via ou cancelar o envio do ingresso se o celular for perdido.

Além de ser usado por grandes empresas na venda de ingressos, o sistema também pode ser empregado em festas menores – na entrada de áreas vips, por exemplo. A ideia é que o Ingresso Digital, no futuro, seja também utilizado por companhias aéreas e rodoviárias para venda de passagens.