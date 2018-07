Os tradutores existente na internet ainda estão longe de serem ideais. Claro que em muitos casos, resolvem o problema e ajudam a entender minimamente um texto em uma língua que não se domina. Para tentar mudar um pouco isso, a start-up alemã Linguee lançou um serviço que nas palavras do ReadWriteWeb é “um misto de dicionário e tradutor com uma pitada de crowdsourcing”, que trabalha em alemão, português, inglês, francês e espanhol. Mas, na prática, no que ele difere de todos os outros?

Para começar, o site pede que você o use como um dicionário e alerta “o Linguee não traduz sentenças inteiras”. Mas você pode encontrar frases inteiras traduzidas. Melhor explicar como funciona a tradução do Linguee. Quando recebe alguma tradução para fazer, o site faz uma busca na internet por textos traduzidos por profissionais em duas ou mais línguas. A União Europeia publica seus documentos em várias línguas, o governo canadense (em francês e inglês), além de textos famosos e jornais que tem versões em diversos idiomas. Então, o site analisa se alguns desses documentos contêm a tradução que foi pedida e apresenta os resultados que conseguiu. Além disso tudo, exibe também definições clássicas obtidas de dicionários tradicionais. Ou seja, se você tiver sorte de buscar uma frase que foi traduzida no meio desse universo de textos, o Linguee te mostrará a tradução exata.

Uma amostra de como o site funciona (obs: os resultados são apresentados lado-a-lado, porém, por problemas com espaço, colocamos nessa ordem)

Mas pelo rápido uso que o Link fez, o Linguee deve ser usado para encontrar definições de expressões, palavras ou sentenças bem objetivas. O tradutor apresenta várias traduções possíveis, em diversos contextos. Por fim, o Linguee espera também contar com a ajuda dos usuários, que podem votar em quais traduções acharam melhor e propor as suas próprias versões.

Vale a pena você dar uma mexida no site. Pode ser que ele seja seu dicionário daqui para frente.