Confira a programação do quinto dia do evento no Anhembi

SÃO PAULO – Humor e mobilização social serão os dois grandes temas da Campus Party em seu quinto dia. Os dois assuntos, que ganharam especial importância no meio online, tomarão conta (separadamente) do palco principal do evento às 13h e às 16h, respectivamente.

Na mesa chamada “Filhos da Internet”, Rafinha Bastos, Rodrigo Fernandes (Jacaré Banguela), Maurício Cid (Não Salvo), Rosana Hermann (Querido Leitor) e PC Siqueira se reunirão, às 13h, com a curadora da Área de Mídias Sociais da Campus Party, Bia Granja, para falar sobre a relação que mantêm com a rede.

Às 16h, a mesa “Revolução em rede: os movimentos sociais do Século 21″ contará com os ativistas Charles Lencher (Occupy Wall Street), Olmo Gálvez (Acampada del Sol) e Leila Nachawati (Síria), que falarão sobre o papel da internet nos movimentos de mobilização popular e o como as mídias sociais podem alterar na estrutura social atual.

O palco principal ainda receberá Julien Fourgeaud, gerente de produtos e desenvolvimento de negócios da Rovio, empresa responsável pelo Angry Birds. Fourgeaud é um dos nomes por trás do sucesso do game que se tornou uma das marcas mais importantes do mundo em 2011.

Outros destaques da programação:

- 10h – Como criar start-ups de tecnologia no Brasil – Com Nathalie Trutmann (FIAP), Renato Fonseca de Andrade (Sebrae-SP), Leo Kuba (Inkuba) e Carlos Eduardo Guilhaume (Confrapar)

- 14h30 – Do Big Bang aos Humanos – Com Duilia Fernandes de Mello, astrônoma, professora da Catholic University of America (Washington – EUA) e pesquisadora da NASA Goddard Space Flight Center.

- 17h – Gamificação do mundo – Com Bruno Mikoski (Monster Juice), Sandro Manfredini (Aquiris Game Experience), Gui Loureiro (Nós Geek) e Guilherme Tsubota (8D Games). A ideia é discutir como a lógica dos games tomou conta de as mídias sociais e diversos outros aspectos da vida offline e online, tema que o Link abordou em sua edição do dia 28 de novembro.

- 17h30 – Concurso: Shazam Humano – Para descobrir quem consegue reconhecer músicas mais rápido que o aplicativo,

- 22h – Nerdcast live

Serviço:

• Campus Party

Quando: até 12/2 (dom.).

Onde: Centro de Exposições Anhembi Parque (Av. Olavo Fontoura, 1.209)

Entrada: Gratuita para o setor de exposições; os ingressos estão esgotados para participar das palestras e entrar na arena.

Transmissão: Algumas palestras terão transmissão ao vivo pela internet no endereço http://live.campus-party.org/

Ônibus: Transporte gratuito a partir do Terminal Tietê entre 8h30 e 23h30.

Estacionamento: R$ 30 (diária para carros)

