Para se localizar lá dentro, use o mapa preparado para o evento. Para saber o que há de bom para se ver e fazer por lá, veja também o guia que o Link preparou.

Programação (selecionada): sexta-feira, 21.

09h30 às 11h15 - Painel: Software livre e a educação participativa e de qualidade (Software Livre)

09h30 às 11h - Campus Startup: O empreendedorismo tecnológico no Brasil (Palco Principal)

10h às 11h - Painel: Explorando o futuro dos tablets (Desenvolvimento)

11h às 12h30 - Eliminatórias de Guitar Hero Warriors of Rock (Games)

11h15 às 12h45 - Campus Startup: Capital de risco para startups brasileiras (Palco principal)

11h15 às 12h45 - Oficina: Podcast (Social Media)

11h30 às 12h15 - Palestra: TV Digital, Compartilhamento Livre de Conteúdo Interativo com Ginga-NCL (Software Livre)

13h às 14h - Palestra: Jovem Nerd, com Alexandre Ottoni e Deive Pazos. (Palco Principal)

14h15 às 16h15 - Oficina: Desbravando Fireworks, CSS3 e HTML5 (Foto/Vídeo/Design)

14h15 às 15h15 - Oficina: como profissionalizar seu blog (Social Media)

14h30 às 15h30 - Palestra: Microsoft Kinect (Desenvolvimento)

14h30 às 15h30 - Palestra: Desenvolvimento de games (Games)

14h30 às 15h30 - Veículo inteligentes: Apertem o cinto, o piloto sumiu! (Robótica)

15h30 às 17h - Debate: Podcast (Social Media)

16h às 17h - Palestra: HTML 5

16h às 17h - Palestra: Desenvolvimento de games online em Flash (Games)

16h30 às 18h30 - Palestra: Tecnologia e cultura – produção, difusão e acesso (Foto/Vídeo/Design)

17h15 às 18h45 - Campus Debate: o fim da internet, com a presença do colunista do Link, Pedro Dória (Palco Principal)

17h30 às 18h30 - Palestra: HTML 5 – Hands On

18h às 18h45 - Finais do campeonato de Fifa 2011 (Games)

19h às 20h - Palestra: Kul Wadhwa, diretor gerente da Wikimedia Foundation, que gerencia a Wikipedia (Palco Principal)

20h15 às 22h15 – Oficina: Tendências para a pista – video-discotecagem (Música)

20h15 às 21h45 – Debate: YouPix – Na Cultura digital, tudo se re-cria? (Social Media)

20h30 ás 23h - Eliminatórias de Starcraft 2 (Games)

20h30 às 21h30 - Palestra: Introdução à plataforma Android (Desenvolvimento)

20h30 às 21h30 - Palestra: HTML 5 e o futuro da web (Software Livre)

21h30 às 23h - Festa no Second Life com Comunidade Fiteiro Cultural (Simulação)

21h30 às 22h30 - Palestra: O Programa Espacial brasileiro (Astronomia e Espaço)

22h às 23h - Palestra: Desenvolvimento Android (Desenvolvimento)

22h30 às 23h15 - Palestra: A Licença Pública de Marca e o Admirável Mundo Novo (Software Livre)

Acompanhe a cobertura do maior evento de tecnologia do Brasil pelo nosso blog.