O tablet da Sharp, Galapagos . FOTO: Shuji Kajiyama/AP

A Sharp anunciou nesta segunda-feira que lançará um serviço de livros eletrônicos e um computador em estilo tablet no Japão em dezembro, para concorrer com o iPad da Apple e o Reader, da rival Sony.

O leitor GALAPAGOS, da Sharp, chegará às lojas em dezembro e inicialmente oferecerá acesso a cerca de 30 mil livros, revistas e jornais, anunciou a empresa em evento de lançamento em Tóquio. Ela planeja expandir suas ofertas para incluir filmes, música e jogos no ano que vem.

O lançamento do novo leitor surge quatro meses depois da chegada do iPad ao Japão e deve entrar em choque com um produto rival da Sony. As poderosas e conservadoras editoras japonesas vêm retardando os esforços para a criação de um mercado japonês de livros eletrônicos.

A Sharp antecipa vender um milhão de unidades de seu tablet, dotado apenas de acesso Wi-Fi, em 2011. O aparelho será acionado pelo sistema operacional Android, do Google, e terá versões com telas de 5,5 e 10,8 polegadas. A Sharp não revelou os preços.

A empresa também está considerando a possibilidade de lançá-lo no exterior e está negociando com a Verizon Communications, dos Estados Unidos, disse Masami Obatake, o diretor da divisão de comunicações da empresa, a jornalistas.

A Sony anunciou que lançará um leitor eletrônico e um serviço de livros eletrônicos no Japão até o final do ano, em cooperação com a operadora de telefonia móvel KDDI, o jornal Asahi Shinbun e a companhia gráfica Toppan Printing.

/ REUTERS