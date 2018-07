REPRODUÇÃO

Aplicativo para identificar informações sobre músicas, o Shazam recebeu hoje, 28, uma atualização para escanear objetos físicos, códigos QR e anúncios publicitários pré-determinados. Chamado Visual Shazam, a nova ferramenta do app irá criar uma realidade visual aumentada sobre marcas e conteúdos de empresas.

Para utilizar a ferramenta, é necessário identificar um anúncio, imagem ou objeto que possua o logotipo do Shazam. Após isto, o usuário entra na ferramenta dentro do app e direciona a câmera do celular diretamente para o logo da empresa. O funcionamento é, basicamente, como o de um QR Code.

A partir daí, o usuário terá acesso ao conteúdo exclusivo do material a ser divulgado, como vídeos e cupons. Na Austrália, por exemplo, a Universal Pictures firmou parceria com o Shazam para divulgar material do novo filme da franquia Jurassic World. Ao utilizar a nova ferramenta em pôsteres e anúncios do longa, a pessoa é redirecionada para uma página que possibilita a reserva de ingressos, além da poder assistir trailers e interagir em um mapa do parque.

Além da Universal Pictures, o Shazam já realizou parcerias com empresas como a Walt Disney Pictures e a Target.

O Shazam conta com mais de 100 milhões de usuários mensais ativos com a finalidade de identificar informações sobre músicas, como nome da canção ou do artista. Em entrevista ao site Mashable, Steve Sos, vice-presidente do aplicativo, disse que o antigo público se beneficiará com a novidade, já que eles serão capazes de explorar o conteúdo de uma série de marcas de entretenimento, quando e onde quiserem.