Soraya Ursine/Estadão Sheryl Sandberg (esq.) em Cannes: "Temos um longo trabalho a fazer para recuperar a confiança"

CANNES - A vice-presidente de operações do Facebook, Sheryl Sandberg, subiu ao palco de Cannes Lions - Festival Internacional de Criatividade com uma missão: defender a rede social das severas críticas que têm sofrido no que se refere à proteção dos dados e da privacidade de seus usuários. Os recados da executiva foram no caminho da mea culpa: “Nós temos um longo trabalho a fazer para recuperar a confiança”, disse. “Temos a responsabilidade de proteger os nossos usuários.”

Com 2,7 bilhões de usuários no mundo, a companhia sofreu críticas por permitir interferência estrangeira nas eleições americanas de 2016. “Não conseguimos prever a enxurrada de informações falsas (na nossa plataforma)”, afirmou, destacando que a companhia implementou mudanças que evitaram que a estratégia ilegal fosse repetida nas recentes eleições legislativas da União Europeia.

“Nós não temos a capacidade de saber tudo o que acontece dentro do Facebook, pois há novas ameaças sendo criadas todos os dias”, disse a executiva. “Trabalhamos sistematicamente (para proteger a plataforma). Tiramos do ar cerca de 1 milhão de contas falsas todos os dias.”

Para sair da berlinda, o Facebook também virou uma espécie de advogado por leis de proteção de dados ao redor do mundo, a exemplo do que aconteceu na União Europeia com as regras chamadas GDPR. “Empresas não devem ter de tomar tantas decisões como hoje precisamos fazer.”

Sandberg também se posicionou contra as ameaças de cisão de companhias de tecnologia como Google e Facebook. Ela lembrou que já existe concorrência na maioria dos serviços que o Facebook oferece e lembrou que as gigantes chinesas provavelmente não vão passar por uma divisão - e, logo, podem se tornar mais poderosas do que as norte-americanas.