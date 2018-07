Claire Cain Miller

THE NEW YORK TIMES

SÃO FRANCISCO – Há a mulher de negócios, de tailleur e óculos, carregando uma maleta. Há também a mãe, sorrindo enquanto coloca leite no prato de cereais das crianças na mesa do café da manhã. E depois temos aquela mulher faz-tudo, segurando um laptop com uma mão e o bebê com a outra.

Essas fotos de bancos de imagens ilustrando famílias e mulheres que trabalham são conhecidas de qualquer pessoa que vê um anúncio ou folheia uma revista. E a sua onipresença é prejudicial, pois alimenta estereótipos ultrapassados, diz Sheryl Sandberg, executiva do Facebook que se tornou uma defensora das mulheres que chegam a postos de liderança.

Para tentar solucionar o problema, a organização sem fins lucrativos de Sheryl, LeanIn.org, anunciou uma parceria com a Getty Images, um dos maiores bancos de imagens do mundo, para oferecer uma coleção especial de fotos representando mulheres e famílias de maneira mais afirmativa.

“Quando vemos imagens de mulheres, garotas e homens, com frequência elas se inserem em estereótipos que estamos tentando superar”, disse Sheryl em uma entrevista.

A nova coleção de fotos traz mulheres profissionais, como médicas, pintoras, padeiras e soldados. E ainda garotas em skates, mulheres levantando peso e pais trocando as fraldas do bebê. Nos escritórios, as mulheres usam trajes e cortes de cabelo contemporâneos, usando tablets ou smartphones.

A parceria foi selada durante um momento em que existe uma nova discussão sobre mulheres e trabalho estimulada, em partes, pelo sucesso do livro de Sheryl Sandberg, Faça Acontecer, e a possível campanha presidencial de Hillary Clinton. Sua mensagem tem potencial para atingir uma vasta camada da sociedade, através dos 2,4 milhões de clientes da Getty Images que utilizam sua coleção de 150 milhões de imagens.

E existe um apetite por essas fotos. Os três termos mais buscados no banco de imagens da Getty são: “mulheres”, “empresa” e “família”.

“Uma das maneiras mais rápidas de se conseguir que as pessoas pensem de modo diferente sobre alguma coisa é mudar o seu visual”, disse Cindy Gallop, que dirige a filial nos Estados Unidos da agência de publicidade Bartle Bogle Hegarty.

A parceria foi uma maneira da Lean In ampliar seu escopo depois de críticas de que os conselhos de Sheryl são relevantes apenas para mulheres do mundo corporativo americano e de que ela coloca a responsabilidade de vencer os estereótipos nas mulheres individualmente e não considera como sendo uma obrigação da sociedade e dos locais de trabalho.

A parceria é liderada por Pam Grossman, diretor de pesquisa da Getty, responsável pelo acompanhamento das tendências visuais e demográficas. Ele escolheu 2.500 imagens e novas opções serão adicionadas à coleção. Esta é a primeira vez que a Getty cria uma coleção em conjunto com uma organização sem fins lucrativos e divide a receita obtida com a autorização de uso das suas fotos. O equivalente a 10% da receita obtida com as fotos irá para a fundação LeanIn.org.

Meme.

O estereótipo feminino nos bancos de imagens também se tornou um meme na internet, inspirando paródias como “O feminismo, segundo os bancos de imagens” (que mostra mulheres em terninhos, subindo escadas e usando luvas de boxe) e “Mulheres rindo sozinhas com saladas”.

A coleção Lean In da Getty tem potencial para começar seus próprios memes (mulheres usando tablets perto de janelas à noite, por exemplo). Mas ela mostra um grupo mais diversificado de pessoas, incluindo aquelas de idades, raças e corpos diferentes.

“No Facebook, penso no papel do marketing em tudo isto, porque o marketing não só reflete como reforça os estereótipos”, disse Sheryl. “Vamos nos associar a favor ou contra o sexismo?”

/TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO