A grife tem estampas em homenagem a Susan Boyle, ao episódio envolvendo a Miss Carolina do Sul e até a Rick Astley – dá pra ganhar 15% de desconto nessa se você enganar um amigo com o RickRoll. As camisetas custam a partir de US$ 14,95 e as páginas dedicadas a cada estampa vêm acompanhadas do vídeo relacionado embedado, porque recordar é viver.

As camisetas são lindas e podem se tornar objeto de desejo mesmo pra quem não for fã dos vídeos em questão. O único problema é que, por enquanto, a Shirts Taste Good só entrega nos EUA e no Reino Unido. :/

Atualizado às 10h do dia 29/7: a partir de hoje, a Shirts Taste Good entrega camisetas também no Brasil. Agora pode fazer a festa. Para acompanhar o lançamento de estampas novas e outras novidades, siga-os em @ShirtsTasteGood.