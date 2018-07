Não espere achar todas as bandas, muito menos as brasileiras. Mas, se você é fã de algum artista bastante conhecido, a chance de gostar do Music Enthusiast é bem grande. O aplicativo mapeia todos os locais de shows de artistas que o usuário escolher e que estiver cadastrado no Eventful, site que promove eventos de todo o mundo.

—-

O Music Enthusiast utiliza o Google Maps e o YouTube, o primeiro mostrando as etapas da turnê e o segundo linkando para os principais vídeos daquele artista. Para usar basta escrever o nome do seu músico preferido no campo de busca e clicar em “Map It!”. Se houver apresentações agendadas, pequenas fotos do artista vão aparecer em pontos do mapa. Clicando nelas aparecem informações básicas como a data, a hora, a cidade e um link para a página do show no Eventful.

Olhe como fica a página quando procuramos pelo Linkin Park, banda que logo mais estará no Brasil no SWU Music & Arts Festival, chamado de o Woodstock brasileiro.