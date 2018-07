SÃO PAULO – O “patrão” do SBT declarando sua preferência pelo Netflix – e não a clássica televisão – já se tornou, sozinho, um grande momento da TV brasileira. Mal sabia ele, e todos nós, que a cereja do bolo ainda estava por vir.

Silvio Santos disse em seu tradicional programa de domingo que não gosta de assistir à TV quando chega em casa porque, para ele, seria como “continuar trabalhando”. “Televisão só é diversão para quem vê”, disse.

Em seguida, assumiu ser fã da série A Bíblia (The Bible), produção do canal History. Mais que isso, disse acompanhar a série pela Netflix e vendeu o peixe do cada vez mais popular serviço de streaming americano – pesadelo das operadoras de TV por assinatura.

“Se você não tem Netflix na sua casa, passe a ter. A mensalidade é R$ 18,90 (na realidade, é R$ 17,90), creio eu”, disse. Sem humildade alguma, disse que “os donos da Netflix” deviam estar vendo o programa do apresentador naquele momento e deveriam lhe “mandar um mês de graça”.

Beijo do Silvio

Acontece que a mensagem chegou até o “dono da Netflix”. Não só isso. Reed Hastings, CEO do serviço, respondeu com simpatia em um vídeo a Silvio e lhe prometeu “assinatura vitalícia”.

“Oi Silvio, tenho assistido você e sei que pediu um mês de graça. Mas que tal uma assinatura vitalícia?”, disse Hastings.

O presidente da empresa aproveitou o ensejo para fazer propaganda da sua série.

“E aproveitando, tenho uma recomendação para você: House of Cards“, disse referindo-se à serie de produção da própria Netflix que estreou sua terceira temporada nesta sexta. “Não é bem A Bíblia, mas acho que você vai amar.”

Veja a troca de gentilezas nos vídeos abaixo:

Silvio, o fã da Netflix:

Do “big boss” da Netflix para o chefe do SBT: