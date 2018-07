Hoje, na abertura do evento, um ônibus de 1928 transformado em biblioteca vai marcar o lançamento da versão digital de 15 livros da obra “Toda a poesia de Vinicius de Moraes”. A família do poeta liberou os direitos autorais da obra.

Ônibus leva obra de poeta

Fruto de uma parceria entre o Ministério da Cultura, a biblioteca Brasiliana USP e a Casa de Cultura Digital, o projeto tem como objetivo discutir as experiências em curso hoje no mundo.

“Convidamos pessoas importantes e representativas no mundo e no Brasil para que todos aprendam com os erros e acertos uns dos outros. É possível que o evento se repita no futuro, mais no sentido de corrigir rumos e avaliar os processos iniciados com esse simpósio”, diz Roberto Taddei, um dos coordenadores do evento.

Simpósio Internacional de Políticas Públicas para Acervos Digitais

de 27 a 29 de abril, das 9h às 18h. Novotel Jaraguá, na rua Martins Fontes, 71, Centro.

Informações: (11) 2802-7000