Parece piada, mas é verdade. Um estúdio de desenvolvimento alemão lançou um simulador de ônibus. Até aí, nenhuma novidade. Jogos de simulação desse tipo existem no Japão desde o lançamento do primeiro PlayStation. O toque de Midas é a adição de um personagem principal, para trazer identificação com os jogadores.

Carlos é o protagonista do game. Ele percorre a cidade a pé quando está fora de serviço. Trabalhando, ele precisa cobrar a tarifa (no exterior não existe a figura do cobrador) e ainda seguir pelas rotas. Emocionante, não?

O vídeo, em 7 minutos que parecem não acabar nunca, mostra os atributos do jogo. Sem a menor intenção, ele acaba sendo engraçado. Isto é, se você sobreviver até o final.

O game tem até site oficial. Percebam que não se trata de um software institucional de treinamento. É um game mesmo.

Pelo menos ele utiliza física newtoniana nos amortecedores.

Impressionante.