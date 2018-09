O sinal analógico da TV aberta será totalmente desligado em Campinas e em mais 84 municípios próximos às 23h59 desta quarta-feira, 17. A transmissão analógica também será encerrada em 19 cidades da região do Vale do Paraíba. No total, de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), cerca de 10 milhões de pessoas serão impactadas pela mudança e passarão a receber a transmissão do sinal digital de TV.

Leia mais Desligamento do sinal analógico de TV é adiado no interior paulista

O desligamento nessas regiões acontece com atraso de um mês e meio, já que estava programado para 29 de novembro de 2017. Na ocasião, porém, o Grupo de Implantação da TV Digital (Gired) optou por não desligar o sinal por não ter alcançado o índice de domicílios preparados para receber o sinal digital. Na época, pesquisas realizadas pelo Ibope mostraram que em Campinas e no Vale do Paraíba, o índice de casas preparadas era de 88%.

De acordo com a Seja Digital, empresa criada pelas operadoras para coordenar a distribuição de conversores para famílias de baixa renda, foram distribuídos 533.906 kits na região, atingindo 85% dos beneficiários dos programas sociais. Na região do Vale do Paraíba, a entidade distribuiu 148.915 unidades, correspondentes a 76% do total. A Seja Digital vai continuar a distribuição dos kits ao longo do próximo mês.

Famílias cadastradas nos programas sociais do Governo Federal, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e Tarifa Social de Energia Elétrica, têm direito a receber o kit. Para mais informações sobre a distribuição dos kits, basta ligar para 147 ou visitar o site oficial da Seja Digital.

A partir de 31 de janeiro, o sinal analógico de TV deverá ser desligado também nas cidades de Florianópolis (SC), Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS). Em Bauru, Presidente Prudente e São José do Rio Preto, também no interior de São Paulo, a digitalização deverá ser totalmente implantada no dia 28 de março de 2018. Outros 396 municípios do interior paulista passarão pela migração apenas em 28 de novembro de 2018.

Com o desligamento do sinal analógico a faixa de 700 MHz, atualmente ocupada por canais de TV aberta, será liberada para as operadoras de telecomunicações ampliarem a cobertura do serviço de banda larga móvel (4G).

Confira, na lista abaixo, a lista completa de municípios que terão o sinal analógico de TV desligado nesta quarta-feira, 17.

Região de Campinas: Aguaí, Águas da Prata, Águas de São Pedro, Alumínio, Americana, Amparo, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Cabreúva, Campinas, Campo Limpo Paulista, Capela do Alto, Capivari, Cerquilho, Charqueada, Conchal, Cordeirópolis, Cosmópolis, Elias Fausto, Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Iperó, Ipeúna, Iracemápolis, Itapira, Itatiba, Itobi, Itu, Itupeva, Jaguariúna, Jarinu, Jumirim, Jundiaí, Leme, Limeira, Louveira, Mairinque, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Mombuca, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Piedade, Piracicaba, Pirassununga, Porto Feliz, Porto Ferreira, Rafard, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Salto, Salto de Pirapora, Santa Bárbara D'Oeste, Santa Cruz da Conceição, Santa Gertrudes, Santa Maria da Serra, Santa Rita do Passa Quatro, Santo Antônio de Posse, São João da Boa Vista, São Pedro, São Roque, Serra Negra, Socorro, Sorocaba, Sumaré, Tambaú, Tapiraí, Tatuí, Tietê, Torrinha, Valinhos, Vargem Grande do Sul, Várzea Paulista, Vinhedo e Votorantim.

Região do Vale do Paraíba: Aparecida, Atibaia, Bragança Paulista, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Canas, Cruzeiro, Guaratinguetá, Igaratá, Jacareí, Lorena, Pindamonhangaba, Piquete, Potim, Roseira, São José dos Campos, Taubaté e Tremembé.