Rodrigo Petry

SÃO PAULO - O Sindicato dos Trabalhadores em Tecnologia da Informação do Estado de São Paulo (Sindpd) informou nesta quarta-feira, 10, em nota à imprensa que pretende aderir às manifestações unificadas das centrais sindicais e dos movimentos sociais nesta quinta-feira. O comunicado afirma que o sindicato de TI vai intensificar a mobilização em empresas federais e terceirizadas de estatais.

A ação incluirá uma passeata da avenida Paulista à Praça da República, com concentração prevista às 12h. “O objetivo é exigir do Governo e do Congresso Nacional medidas para aprovar e pôr em prática as reivindicações que constam da pauta trabalhista”, afirmou o comunicado. Durante à tarde desta quarta-feira, diretores do sindicato pretendem promover assembleias nas principais empresas de TI da cidade de São Paulo, informando os profissionais sobre a mobilização.

De acordo com o sindicato, um dos pleitos é a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, benefício já adquirido pela categoria de TI desde 2011 em São Paulo. O Sindpd defende a extensão deste benefício aos trabalhadores de todo o País.

O sindicato encampou ainda reivindicações como o fim do fator previdenciário; reajuste digno para os aposentados; mais investimentos em saúde pública, educação pública e segurança pública; fim do projeto de lei 4330 que amplia a terceirização; reforma agrária; e fim dos leilões do petróleo.

