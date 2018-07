Em 2011, Rene de Paula estava desiludido. Estudioso da área de comunicação e amante de tecnologia, ele queria novos desafios em sua vida profissional. “Precisava de um estimulante para me reencontrar”, conta. Resolveu ir para a Singularity University, localizada no campus da Nasa no Vale do Silício, para fazer um curso profissionalizante de 10 dias, discutindo temas como empreendedorismo, inovação e tendências.

Divulgação Rene (centro) se formou na Singularity em 2011

“Não sabia direito o que estava indo fazer lá”, conta o brasileiro, que hoje trabalha como consultor de comunicação. “Mas a experiência foi incrível. Ia comer um muffin e sentava com o cara que foi para a Estação Espacial Internacional. Foi como um sonho de criança.”

Ao ser perguntado sobre as mudanças provocadas em sua vida pela Singularity, Rene não titubeia. “Deixei de ser míope, passei a ter novas visões sobre assuntos que antes nem imaginava em falar. Deu um novo alento na minha vida profissional”, explica.

Não é só Rene que viu sua visão sobre a vida profissional ser alterada. Marcelo Tripoli estudava publicidade, mas, assim como Rene, não se via inserido na profissão. “Gostava muito de tecnologia, mas não queria estudar exatas. Precisava encontrar novas possibilidades em minha carreira”, conta Tripoli, que hoje é sócio de uma agência de marketing digital, depois de passar pela Singularity em janeiro deste ano.

Para ele, a experiência foi transformadora em vários aspectos. Além de dar novas perspectivas sobre a profissão e sobre novos caminhos da comunicação, Marcelo também construiu uma sólida rede de amigos com os estudantes da instituição americana.

“O mais rico da Singularity é a experiência entre os próprios alunos”, conta Tripoli. “São pessoas de todos os lugares do mundo e de todas as áreas de atuação. Fora que colocar a Singularity no seu currículo é colocar um selo de qualidade.”