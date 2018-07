O governo do Egito está tentando deixar o país incomunicável. Primeiro, Twitter e Facebook foram bloqueados. Depois, serviços do YouTube, da rede Blackberry. Mensagens de SMS não estão funcionando. As duas maiores operadoras de telefonia móvel do país confirmaram que tiveram que suspender seus serviços em algumas partes do país. Os servidores de internet foram tirados do ar. Já há relatos que linhas de telefones fixos também estão com problemas. A energia foi cortada em alguns pontos das cidades onde os protestos contra o governo de quase três décadas de Hosni Mubarak se concentram. O aeroporto da capital Cairo ficará fechado durante a noite egípcia.

No mesmo dia (sexta-feira, 28) em que a maioria desses bloqueios foram anunciados, o governo da Síria parece ter resolvido também tomar suas medidas para silenciar vozes dissidentes. De acordo com o site árabe Al Arabiya, todos os serviços de internet estão suspensos no país. O mesmo site, porém, afirma que uma fonte oficial na Síria nega a informação.

Na quarta, 26, a Reuters informou que usuários afirmavam que dois aplicativos que davam acesso ao Chat do Facebook em celulares não estavam mais funcionando na Síria.