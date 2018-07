Primeiro celular com o sistema operacional do Google foi lançado no dia 23 de setembro de 2008

SÃO PAULO – Há cinco anos, executivos do Google anunciavam em um grande evento em Nova York, nos Estados Unidos, um dos celulares mais esperados da época, o T-Mobile G1, da HTC (também chamado de HTC Dream). A novidade continha um elemento novo: era o primeiro aparelho vendido comercialmente com um sistema operacional baseado no Linux ainda pouco conhecido, o sistema Android.

Des Smith, um dos membros do time original responsável por criar o sistema Android, relembrou em sua página na rede social Google + a expectativa da equipe do Google às vésperas do lançamento. “Nós testamos cerca de nove diferentes versões da tela inicial e mesmo assim eu não estava completamente certo de que tínhamos a definitiva”, disse. “Eu estava tão animado que não consegui dormir. Nós estávamos prestes a mudar o mundo”, disse.

Cinco anos depois, o Android é o sistema operacional mais famoso do mundo, presente em 1 bilhão de aparelhos. A mais recente versão do sistema operacional chamada de KitKat é a primeira em parceria com outra marca.

Para celebrar a data, confira cinco aparelhos com sistema operacional Android que marcaram época.

HTC T-Mobile G1

Outubro de 2008 – Primeiro smartphone com o sistema operacional Android tinha teclado QWERTY (estilo Blackberry), suporte 3G, Wi-Fi, GPS e Bluetooth.

HTC Nexus One

Janeiro de 2010 – Desenvolvido pelo Google em parceria com a HTC, o modelo foi vendido desbloqueado, sem ser restrito a uma só operadora de celular.

LG Optimus 2x

Março de 2011 – Considerado o primeiro celular Android com processador dual-core do mundo

Samsung Galaxy S

Fevereiro de 2011 - Modelo topo de linha da Samsung que chegou para competir diretamente com o iPhone, da Apple. Aparelho foi o primeiro smartphone Android da linha S, lançado pela Samsung. O S3 colocou a Samsung na liderança das vendas mundiais.

Motorola Moto X

Setembro 2013 – Primeiro smartphone lançado após o Google comprar a Motorola, roda Android versão 4.2.2.