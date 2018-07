Relatório de vendas de smartphones no terceiro trimestre indica que quatro em cada cinco aparelhos rodam o sistema operacional do Google

SÃO PAULO – Quatro em cada cinco smartphones vendidos no mundo no terceiro trimestre rodam o sistema operacional Android. O dado, que já havia sido apontado em pesquisa da Strategy Analytics, foi confirmado pelo relatório trimestral de vendas de smartphones divulgado nesta terça-feira, 12, pela empresa de pesquisa IDC. Segundo o documento, o sistema do Google foi responsável por uma fatia de 81% no mercado de smartphones no terceiro trimestre do ano, enquanto o iOS, da Apple, ficou com 12,9% do mercado, o Windows Phone com 3,6% e a Blackberry com 1,7%.

O IDC aponta que o total de vendas de celulares com o sistema Android no mundo foi de 211,6 milhões de unidades. No trimestre anterior, o sistema já havia alcançado o equivalente da 80% do mercado. No mesmo período do ano passado, tinha 74,9%.

Já o total de vendas de aparelhos com sistema iOS foi de 33,8 milhões, o sistema Windows Phone esteve presente em 9,5 milhões de smartphones, e o Blackberry, em 4,5 milhões.

O relatório do IDC indica que enquanto o Android avançou no mercado de forma geral, os demais sistemas operacionais ainda enfrentam dificuldades para alcançar uma participação significativa no mercado. Outro ponto de destaque é que a maioria dos aparelhos Android vendidos (39,9%) eram da Samsung. As demais marcas tiveram uma participação pesquena, de 1% ou menos nas vendas.

A Apple, que havia apresentado queda nas vendas no segundo trimestre, de 16,6% para 13,2% em relação ao ano anterior, ainda continua com resultados abaixo do esperado. O IDC indica que os números da empresa devem ser mais significativos no quarto trimestre, quando as vendas dos novos modelos de iPhone 5C e 5S for contabilizada.

O Windows Phone ficou com o maior crescimento em participação no mercado ao longo do ano, com alta de 156%. O resultado teve grande influência da Nokia, responsável pela venda de 93,2% dos aparelhos com o sistema operacional. Já a Blackberry ficou com o pior resultado do ano, registrando queda de 41,6% nas vendas em relação ao ano passado.

Veja a tabela com os resultados: